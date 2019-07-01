Медведев пообещал наказание «заигравшимся» с ценами на топливо нефтяникам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал наказать нефтяные компании, которые будут повышать цены на бензин, пока не принято соглашение о цене на топливо, передает ТАСС.

На встрече с вице-премьерами он обратился к Дмитрию Козаку со словами «обратный акциз, демпфер, цена отсечения — никто не понимает, что это такое». По его словам людям важны цены на безоколонках, и нужно сделить за тем, что происходит. «Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», — сказал Медведев.

Московская топливная ассоциация, которая мониторит цены на АЗС крупнейших нефтяных компаний, зафиксировала, что 1 июля стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 8-10 коп. Это произошло после того, как прекратило действовать соглашение правительства с нефтяниками о заморозке цен на бензин.