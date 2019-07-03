Минфин предложил увеличить компенсации нефтяникам за бензин

Минфин предложил правительству изменить механизм компенсации нефтяникам, который позволяет сдерживать цены на бензин и дизтопливо на АЗС. В случае одобрения этих предложений компании могут получить 90 млрд руб. в 2020 году

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Минфин направил в правительство предложения, как изменить расчеты механизма, который призван сдерживать цены на заправках, — так называемой демпфирующей надбавки, рассказал РБК представитель министерства.

Государство должно рассчитывать субсидию по-новому уже с 1 июля, следует из текста поправок, с которыми ознакомился «Интерфакс» (источник РБК в правительстве подтвердил это). В частности, увеличена доля недополученной прибыли, которую государство компенсирует в случае роста цен на нефть, снижены условные цены внутреннего рынка, с помощью которых правительство определяет, продают ли компании топливо в России с премией или дисконтом к экспортной цене. Также появились дополнительные компенсации в 5 тыс. руб. на тонну для поставщиков топлива на Дальний Восток.

С учетом новой формулы и при сохранении текущей конъюнктуры нефтяные компании могут получить компенсацию для сдерживания цен на топливо примерно в 50 млрд руб. во втором полугодии 2019 года, подсчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. Если бы правительство не изменило формулу, нефтяники либо не получили компенсаций вовсе, либо доплатили бы в бюджет, объяснил он РБК. Компании не получили бы компенсаций и в 2020 году, а теперь сумма субсидий за 2020 год может составить 90 млрд руб., говорит эксперт. По его словам, итоговая величина будет зависеть от трех ключевых параметров, которые волатильны и не всегда связаны друг с другом, — это цена на нефть, спреды по нефтепродуктам (разница между ценой на нефть и нефтепродукты) и курс рубля.

Правительство придумало демпфер в прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Механизм работает в обе стороны: если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы, чтобы они не повышали цены. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.