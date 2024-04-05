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Суд не стал арестовывать замглавы разработчика «Леонардо»

Суд назначил запрет определенных действий замглавы разработчика «Леонардо»
Замглавы «Сирены-Трэвел» Кальчуку избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 4 июня по обвинению в воздействии на критическую инфраструктуру. Ту же статью вменяют другому замглавы компании Ройтману
Александр Кальчук
Александр Кальчук (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хорошевский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю гендиректора разработчика системы бронирования «Леонардо» — «Сирена-Трэвел» — Александру Кальчуку.

Меру избрали до 4 июня. Кальчука обвиняют по ч. 5 ст. 274.1 УК (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России), уточняет пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Ранее ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о задержании замглавы «Сирены-Трэвел» по IT и производству. Согласно информации на сайте ТКП, эту должность с 2008 года занимает Игорь Ройтман. Из материалов картотеки Хорошевского суда следует, что дело Ройтмана поступило в суд 5 апреля, в этот же день должны рассмотреть ходатайство о его аресте.

Согласно карточке дела, Ройтмана также обвиняют по ч. 5 ст. 274.1 УК. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. В Мосгорсуде позже сообщили, что Ройтману также назначили запрет определенных действий.

Замглавы разработчика «Леонардо» задержали после обысков
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Игорь Ройтман (в центре)

3 апреля в офис «Сирена-Трэвел» пришли с обысками. Источник РБК связал действия силовиков «с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». По его словам, компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование, происходит выемка документов.

Источник, знакомый с ходом расследования, рассказал, что оперативное сопровождение расследования взлома базы данных российской компании «Сирена-Трэвел» ведет Центр информационной безопасности ФСБ.

28 сентября 2023 года система «Леонардо» подверглась масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. В «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе с Украины.

Российские авиакомпании перешли на платформу «Леонардо», разработанную «Сиреной-Трэвэл», в 2022 году. До этого крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот» и S7, использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
мера пресечения суд критическая инфраструктура
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