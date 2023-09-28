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«Ростех» заявил о попытках хакеров остановить авиаперевозки в России

«Ростех»: DDoS-атаки на системы бронирования авиакомпаний возобновились
DDOS-атаки на российскую систему бронирования авиакомпаний продолжаются, но в целом она «держится уверенно», заверили в «Ростехе». 28 сентября из-за атаки возникли сбои с регистрацией у российских авиакомпаний
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Ростех» назвал целью хакеров, атаковавших российскую систему бронирования «Леонардо» («Сирена-Тревел»), остановку авиаперевозок в России. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Госкорпорация заявила, что DDOS-атаки возобновились, они идут с территории нескольких стран, включая Украину. В данный момент в системе есть небольшие сбои, но в целом она «держится уверенно». «Главная задача — не допустить глобального обрушения системы и транспортного коллапса», — заявили в «Ростехе».

«Ростех» напомнил, что случаи «обрушения» систем бронирования были и в мировой практике. Так, в 2013 году зарубежная система бронирования Sabre оказалась парализована на полтора часа, что затронуло более 300 авиакомпаний по всему миру, а в 2017 году из-за сбоя системы бронирования Amadeus более 130 перевозчиков из разных стран были вынуждены задержать рейсы.

Ранее сегодня из-за кибератаки на «Леонардо» возникли трудности с регистрацией у российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», «Россию», «Уральские авиалинии», Red Wings. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее, так как регистрация на рейсы происходит в ручном режиме.

Авиакомпания «Россия», в частности, задержала семь рейсов — шесть из Шереметьево и один из Сочи. Задержка составила до одного часа.

Российские авиакомпании перешли на платформу «Леонардо», разработанную аффилированной с «Ростехом» «Сиреной-Трэвэл», в 2022 году. До этого крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот» и S7, использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire).

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Юлия Волкова Юлия Волкова
Ростех аэропорты DDos-атаки Аэрофлот авиакомпания Победа Уральские авиалинии кибератака хакеры Украина
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