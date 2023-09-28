«Ростех» сообщил о мощной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo

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На систему бронирования авиабилетов Leonardo идет массовая хакерская атака, сообщила РБК госкорпорация «Ростех».

«В настоящий момент на систему Leonardo идет массированная DDOS-атака из-за рубежа. Мы работаем над ее отражением», — говорится в сообщении «Ростеха».

О глобальном сбое в работе Leonardo РБК сообщили авиакомпании.

Позже представитель госкорпорации рассказал в разговоре с РБК, что «систему подняли, сервисы восстановили работоспособность».

О том, что систему вернули в строй, также сообщила авиакомпания «Аэрофлот»: «затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены».

«Атаки на отечественную систему бронирования Leonardo идут регулярно. За последние месяцы их были десятки, в том числе порядка пяти попыток зафиксированы в сентябре. Атаки носят масштабный и беспрецедентный по количеству задействованных ресурсов характер. Очевидно, что против страны ведется настоящая кибервойна, цель которой — нанести ущерб российской IТ-инфраструктуре и нарушить работу важнейших отраслей», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

О проблемах с Leonardo рассказали авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии» и Red Wings. Из-за того, что регистрация проходила в ручном режиме, пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу «Сирена-Тревэл», а также к представителям авиакомпаний Utair, Smartavia, которые используют систему Leonardo.

DDoS-атака — это искусственно созданный рост запросов к онлайн-ресурсу, который увеличивает нагрузку на сайт и заставляет его выйти из строя. Зачастую хакерские атаки происходят из-за рубежа. После начала военной операции России на Украине российские интернет-ресурсы регулярно подвергаются хакерским атакам.

В марте 2022 года информационные ресурсы Росавиации подверглись массовой DDoS-атаке. Как сообщал РБК, после нее ведомство перешло на бумажный документооборот из-за временного отсутствия доступа к интернету и сбоя в системе электронного документооборота. Также возникли проблемы с работой интернета на рабочих местах сотрудников и внутри информационно-аналитической системы «Поиск», которая обеспечивает поддержку поисково-спасательных операций.