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К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики

К разработчику системы бронирования «Леонардо» в Москве пришли силовики
Система бронирования «Леонардо» в сентябре подверглась масштабной DDoS-атаке, из-за чего у российских авиакомпаний возникли перебои с регистрацией
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве к разработчику российской системы бронирования билетов «Леонардо» «Сирена-Трэвэл» пришли силовики, рассказал источник РБК. Об этом же сообщают осведомленные источники «Коммерсанта». По словам одного из собеседников газеты, оперативные мероприятия в офисе компании на Ленинградском проспекте проводят сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

Как уточнил источник РБК, действия силовиков связаны «с масштабными атаками украинской хакерской группировки на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года». По его словам, компания уведомила правоохранительные органы об инцидентах в сфере информационной безопасности, идет расследование, происходит выемка документов.

В том же здании находится АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» (НИЦ АСК), где также, по данным «Коммерсанта», проходят оперативные мероприятия. Однако связаны ли эти два процесса, источники газеты не уточняют.

Ранее о том, что бойцы СОБРа пришли в здание НИЦ АСК, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

РБК обратился за комментарием к генеральному директору АО «НИЦ АСК» Елене Некрасовой и в пресс-службу Росгвардии.

«Ростех» сообщил о мощной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
Политика
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

28 сентября 2023 года «Леонардо» подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе — Украины.

Российские авиакомпании перешли на платформу «Леонардо», разработанной «Сиреной-Трэвэл», в 2022 году. До этого крупнейшие российские авиакомпании, включая группу «Аэрофлот» и S7, использовали иностранные системы бронирования билетов — американские Sabre и Navitaire, а также испанскую Amadeus (ей принадлежит Navitaire). «Система [«Леонардо»] призвана защитить персональные данные пассажиров и заменить иностранные сервисы бронирования, дальнейшее использование которых несет риски для отрасли пассажирских перевозок», — отмечали в «Ростехе».

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силовики выемка документов хакерские атаки Украина Москва
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