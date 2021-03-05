«Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Марта Леман — о важности перемен в управлении и собственном образе РБК Стиль и Ermanno Scervino, 20:14 «Пулково» ответило на сравнение логотипа службы со словом «расквас» Общество, 20:05 Российская лыжница пропустит последнюю гонку ЧМ из-за болезни Спорт, 20:04 Большунов объяснил неудачу в эстафете незамеченным перемещением соперника Спорт, 19:36 BMW отправит в ремонт 130 машин в России из-за неисправных тормозов Авто, 19:31 Угроза для домашнего интернета, США против Коломойского. Главное за день Общество, 19:27 Фестиваль на диване: какие фильмы удостоились наград Берлинале — 2021 Стиль, 19:25 «Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна Бизнес, 19:20 MicroStrategy инвестирует в биткоин и продажи NFT. Главные события недели Крипто, 19:12 Минцифры пообещало дать условия не хуже прежнего при отключении интернета Технологии и медиа, 19:04 Создатели «Спутника V» назвали число стран, одобривших их разработку Общество, 19:03 Побочный эффект биоинженерии и облава на TikTok: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 19:00  «Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсах внутри России Бизнес, 18:58 В футболе скорректировали правило об игре рукой Спорт, 18:42
Бизнес ,  
0 

«Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна

«Ростех» договорился о покупке 5% Эльгинского угольного комплекса у Альберта Авдоляна. Госкорпорация станет его партнером по промышленному кластеру на Дальнем Востоке, включающему также Огоджинский угольный проект и порт Вера
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

«Ростех» выкупит у «А-Проперти» Альберта Авдоляна 5% в Эльгинском угольном комплексе в Якутии. В пятницу, 5 марта, компании сообщили о подписании соответствующего соглашения.

«Данная договоренность — логическое завершение формирования промышленного кластера «А-Проперти», который включает угольные проекты Эльга, Огоджа и порт Вера», — говорится в сообщении.

Доля приобретена по «рыночной стоимости», сказал РБК представитель «Ростеха», добавив, что у госкорпорации «сейчас нет» опциона на увеличение доли. Представитель «А-Проперти» отказалась назвать сумму сделки и ее другие детали.

«А-Проперти» в 2020 году консолидировала 100% Эльги, выкупив сначала 51% у «Мечела» Игоря Зюзина за 97 млрд руб. (эти деньги пошли на погашение долгов «Мечела»), а затем еще 49% у Газпромбанка — за 45 млрд руб. Исходя из суммы всей сделки (142 млрд руб. за 100%), 5% Эльги могли обойтись «Ростеху» в 7,1 млрд руб.

Сооснователь Yota консолидировал 100% Эльгинского угольного проекта
Бизнес
Ккарьер угольного разреза Эльгинского месторождения

Как устроена сделка

Помимо продажи 5% Эльги «Ростеху» «А-Проперти» в ближайшее время консолидирует 75% еще одного угольного актива — Огоджинского угольного проекта в Амурской области — и такую же долю в порту Вера в Приморье. В обоих этих активах госкорпорации принадлежит по 25%. Об этом также говорится в совместном сообщении «Ростеха» и «А-Проперти».

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Сейчас помимо «Ростеха» совладельцами порта являются основатель Era Capital Екатерина Лапшина, которая ранее управляла активами Авдоляна и Сергея Адоньева (они вместе основали телекоммуникацинную компанию Yota), и президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков (у каждого из них по 37,5% компании). Лапшиной также принадлежит 75% Огоджи.

Лапшина владеет долями в этих двух активах около трех лет — в конце 2017 года она выкупила по 50% Огоджи и порта Вера у фонда Telconet Адоньева и Авдоляна (затем она увеличила свою долю в Огодже до 75%, а в Вере снизила до 37,5%). По данным СПАРКа, доли Новикова и Лапшиной в порту Вера заложены с 29 декабря 2020 года «дочке» «Ростеха» «РТ Развитие бизнеса». «Ера-Добыча» Лапшиной, владеющая 75% Огоджи, также заложена «РТ Развитие бизнеса» — с 6 февраля.

Наследники Босова продали «Ростеху» и партнерам порт и угольный проект
Бизнес
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

«Ростех», вероятно, предоставил финансирование структурам Лапшиной и Новикова, писал «Коммерсантъ». В конце января 2021 года госкорпорация и ее партнеры по Огодже и Вере договорились о выкупе долей в обоих проектах у наследников бизнесмена Дмитрия Босова (они владели по 50% в каждом из активов, а доли «Ростеха», Лапшиной и Новикова были вдвое меньше нынешних). Сумма этой сделки составила около 10 млрд руб., говорили источники РБК. Исходя из этой оценки 75% Огоджи и Веры могли обойтись в 15 млрд руб.

РБК направил запросы Лапшиной и Новикову.

Зачем Авдолян консолидирует эти активы

Представитель «А-Проперти» еще летом 2019 года заявляла о планах Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева создать промышленный кластер на Дальнем Востоке, в который должны были войт Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупнейшая газовая компания Якутии), а также, как раз Эльга, Огоджа и порта Вера. «Ростех» также является партнером Авдоляна и по ЯТЭКу — в январе 2021 года стало известно, что Новикомбанк (опорный банк госкорпорации), который ранее кредитовал эту компанию, получил 21% ее акций.

«На сегодняшний день эльгинский и огоджинский уголь переваливают через порты в акваториях Ванино и Владивостока. При этом стратегически важно иметь собственную перевалку на часть объема, поэтому планируется дальнейшее развитие порта «Вера» с учетом предполагаемых объемов добычи», — отмечается в совместном сообщении «Ростеха» и «А-Проперти». «Эльга — перспективное месторождение в непосредственной близости к Дальнему Востоку, с премиальными коксующимися углями и большими запасами, она обеспечит загрузку порта Вера», — добавила представитель «Ростеха»

Порт Вера, расположенный в Приморском крае в районе мыса Открытый, заработал в конце 2019 года. В марте 2020 года руководитель Росморречфлота Александр Пошивай говорил, что до конца года мощности этого терминала составят 7 млн т. На проектную мощность — 20 млн т — он должен выйти в 2022 году.

Эльга владеет крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т), добыча компании в 2020 году составила 7 млн т. Ресурсы Огоджинского проекта составляют 1,5 млрд т каменного угля, на этом месторождении планировалось добывать по 10 млн т в год к 2025 году, промышленная добыча началась только в 2020 году.

Авдолян постепенно реализует это план: он уже скупил долги ЯТЭК и получил контроль над компанией в сентябре 2019 года, а в начале декабря «А-Проперти» консолидировала 100% Эльги. Главой Эльгинского проекта стал Александр Исаев. Летом прошлого года «А-Проперти» начала экспортировать уголь Эльги через порт Вера.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Альберт Авдолян «Ростех»
Материалы по теме
Авдолян заложил Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке
Бизнес
Глава Якутии пообещал поддержку реализации СПГ-проекта Авдоляна
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter