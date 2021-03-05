«Ростех» купит 5% Эльгинского угольного комплекса у Авдоляна

Как устроена сделка

Помимо продажи 5% Эльги «Ростеху» «А-Проперти» в ближайшее время консолидирует 75% еще одного угольного актива — Огоджинского угольного проекта в Амурской области — и такую же долю в порту Вера в Приморье. В обоих этих активах госкорпорации принадлежит по 25%. Об этом также говорится в совместном сообщении «Ростеха» и «А-Проперти».

Сейчас помимо «Ростеха» совладельцами порта являются основатель Era Capital Екатерина Лапшина, которая ранее управляла активами Авдоляна и Сергея Адоньева (они вместе основали телекоммуникацинную компанию Yota), и президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков (у каждого из них по 37,5% компании). Лапшиной также принадлежит 75% Огоджи.

Лапшина владеет долями в этих двух активах около трех лет — в конце 2017 года она выкупила по 50% Огоджи и порта Вера у фонда Telconet Адоньева и Авдоляна (затем она увеличила свою долю в Огодже до 75%, а в Вере снизила до 37,5%). По данным СПАРКа, доли Новикова и Лапшиной в порту Вера заложены с 29 декабря 2020 года «дочке» «Ростеха» «РТ Развитие бизнеса». «Ера-Добыча» Лапшиной, владеющая 75% Огоджи, также заложена «РТ Развитие бизнеса» — с 6 февраля.

«Ростех», вероятно, предоставил финансирование структурам Лапшиной и Новикова, писал «Коммерсантъ». В конце января 2021 года госкорпорация и ее партнеры по Огодже и Вере договорились о выкупе долей в обоих проектах у наследников бизнесмена Дмитрия Босова (они владели по 50% в каждом из активов, а доли «Ростеха», Лапшиной и Новикова были вдвое меньше нынешних). Сумма этой сделки составила около 10 млрд руб., говорили источники РБК. Исходя из этой оценки 75% Огоджи и Веры могли обойтись в 15 млрд руб.

РБК направил запросы Лапшиной и Новикову.

Зачем Авдолян консолидирует эти активы

Представитель «А-Проперти» еще летом 2019 года заявляла о планах Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева создать промышленный кластер на Дальнем Востоке, в который должны были войт Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, крупнейшая газовая компания Якутии), а также, как раз Эльга, Огоджа и порта Вера. «Ростех» также является партнером Авдоляна и по ЯТЭКу — в январе 2021 года стало известно, что Новикомбанк (опорный банк госкорпорации), который ранее кредитовал эту компанию, получил 21% ее акций.

«На сегодняшний день эльгинский и огоджинский уголь переваливают через порты в акваториях Ванино и Владивостока. При этом стратегически важно иметь собственную перевалку на часть объема, поэтому планируется дальнейшее развитие порта «Вера» с учетом предполагаемых объемов добычи», — отмечается в совместном сообщении «Ростеха» и «А-Проперти». «Эльга — перспективное месторождение в непосредственной близости к Дальнему Востоку, с премиальными коксующимися углями и большими запасами, она обеспечит загрузку порта Вера», — добавила представитель «Ростеха»

Порт Вера, расположенный в Приморском крае в районе мыса Открытый, заработал в конце 2019 года. В марте 2020 года руководитель Росморречфлота Александр Пошивай говорил, что до конца года мощности этого терминала составят 7 млн т. На проектную мощность — 20 млн т — он должен выйти в 2022 году.

Эльга владеет крупнейшим в России месторождением коксующегося угля (его запасы составляют 2,2 млрд т), добыча компании в 2020 году составила 7 млн т. Ресурсы Огоджинского проекта составляют 1,5 млрд т каменного угля, на этом месторождении планировалось добывать по 10 млн т в год к 2025 году, промышленная добыча началась только в 2020 году.

Авдолян постепенно реализует это план: он уже скупил долги ЯТЭК и получил контроль над компанией в сентябре 2019 года, а в начале декабря «А-Проперти» консолидировала 100% Эльги. Главой Эльгинского проекта стал Александр Исаев. Летом прошлого года «А-Проперти» начала экспортировать уголь Эльги через порт Вера.