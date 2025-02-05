Суд во Франции окончательно отклонил иск Навальных к «Ив Роше»

Кассационный суд Франции отказал в удовлетворении жалобы на решение отклонить иск Навальных к «Ив Роше» с обвинениями в оговоре, на основании которого в 2014 году братья получили сроки. Адвокат заявил о планах обратиться в ЕСПЧ

Юлия Навальная (Фото: Carsten Koall / dpa / Global Look Press)

Кассационный суд Франции отклонил иск Олега и Юлии Навальных к компании «Ив Роше» с обвинениями в клевете, сообщает RFI со ссылкой на решение суда от 4 февраля.

«После проверки как вопроса о приемлемости жалобы, так и материалов дела Кассационный суд констатирует, что не существует оснований, позволяющих принять жалобу», — приводит радиостанция выдержку из документа.

Адвокат Навальных Уильям Бурдон заявил, что считал своим долгом «дойти до конца судебных возможностей». По его словам, французский суд проявил «чрезмерную осторожность» при рассмотрении жалобы. «Мы размышляем о том, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека», — добавил юрист.

Дело «Ив Роше» было возбуждено в конце 2012 года, оно касается хищения средств российского филиала французской компании по производству косметики Yves Rocher — «Ив Роше Восток». Олегу и Алексею Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации денежных средств.

Как заявлял Навальный, дело было возбуждено по заявлению бывшего директора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру, которое тот согласовал с французским офисом. Впоследствии компания заявила, что отказывается выступать в качестве потерпевшей и подавать в суд на Навальных.

В 2014 году Олега Навального приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, Алексею дали такой же срок, но условный. Однако после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления, в начале 2021 года суд заменил условный срок на реальный, смягчив наказание до 2 лет и 8 месяцев заключения.

Братья в 2018 году подали иск с обвинением Лепру в «заведомо ложном доносе». Этот иск суд во Франции отклонил осенью 2021 года. Сторона защиты подала апелляцию, но в 2023 году апелляционный суд поддержал решение 2021 года, передает RFI.

После этого Навальные подали жалобу в Кассационный суд. После смерти Алексея Навального почти год назад в исправительной колонии в поселке Харп в ЯНАО, правопреемницей по иску стала его жена Юлия.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году признал процесс против братьев Навальных по делу «Ив Роше» несправедливым и присудил им €76 тыс. и 460 тыс. руб.

Олег Навальный в России объявлен в розыск. В августе 2021 года он получил год условно по «санитарному делу», возбужденному из-за несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В январе 2022-го ФСИН попросила суд заменить Олегу Навальному условный срок на реальный, поскольку он «не исполняет должным образом наложенные судом ограничения», писал ТАСС. В феврале того же года в суде объявили, что он вылетел на Кипр. В итоге срок заменили на реальный.

Юлия Навальная в России находится под заочным арестом по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК; до шести лет лишения свободы). В июле прошлого года Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.