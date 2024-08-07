Мосгорсуд признал законным заочный арест Навальной
Мосгорсуд отказал вдове оппозиционера Алексея Навального Юлии в удовлетворении апелляции по поводу ее заочного ареста, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Навальной Юлии Борисовны без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Басманный суд заочно арестовал на два месяца Навальную по ходатайству Следственного комитета 9 июля. Ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК; до шести лет лишения свободы). «Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — добавили в суде.
Навальная с детьми уехала из России в феврале 2021 года, после ареста ее супруга.
11 июля Росфинмониторинг внес Навальную в список террористов и экстремистов. 15 июля ее адвокаты обжаловали постановление о ее заочном аресте.
Юлия Навальная — вдова оппозиционера Алексея Навального, умершего в феврале в колонии в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в ЯНАО. 16 февраля ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального. В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.
На Мюнхенской конференции в день смерти оппозиционера Навальная обвинила в смерти супруга президента России Владимира Путина и «его окружение». В Кремле назвали обвинения «абсолютно голословными и хамскими».
1 июля Навальная возглавила правозащитную организацию Human Rights Foundation (HRF). На этом посту она сменила бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (объявлен Минюстом иноагентом).
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