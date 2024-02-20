 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Навального ,  
0 

МВД снова объявило в розыск брата Алексея Навального

Сюжет
Дело Навального
Олег Навальный получил год условно по «санитарному» делу в 2021 году. Позже суд заявил, что он покинул Россию и заменил ему срок на реальный. В январе 2022-го Олега Навального уже объявляли в розыск
Олег Навальный
Олег Навальный (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

МВД переобъявило в розыск брата Алексея Навального. В розыскной базе министерства указано, что Олега Навального ищут по статье УК, но не указано, по какой. В прошлый раз его объявили в розыск в январе 2022-го.

В августе 2021 года Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу» — возбужденному из-за несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального. В январе 2022-го ФСИН попросила суд заменить Олегу Навальному условный срок на реальный. Причиной ходатайства, как писал ТАСС, стало то, что он «не исполняет должным образом наложенные судом ограничения».

Что известно о смерти Алексея Навального в колонии
Политика
Алексей Навальный

В феврале 2022-го в суде было объявлено, что Олег Навальный вылетел на Кипр. Суд в итоге заменил Олегу Навальному условный срок на реальный.

В 2014 году Олега Навального приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда получил условный срок (в 2021-м был заменен на реальный).

По версии следствия, братья придумали и запустили преступную схему: создали подставную фирму «Главподписка». Олег Навальный, который на момент начала следствия занимал пост первого замдиректора филиала ФГУП «Почта России» и был ответственным за отладку автоматизированного процесса сортировки писем и посылок, воспользовался своим служебным положением и заключил контракты на доставку товаров компании «Ив Роше Восток» и МПК. Доставку груза поручили транспортным компаниям, которые Олег Навальный нанимал по цене ниже, чем платили фирмы-потерпевшие.

Алексей и Олег Навальные свою вину отрицали. Олег Навальный вышел из колонии по делу «Ив Роше» в 2018 году.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Олег Навальный Алексей Навальный розыск МВД
Материалы по теме
Кремль назвал голословными и хамскими обвинения Юлии Навальной
Политика
Трамп после смерти Навального заявил о «разрушительном пути США»
Политика
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Курс евро поднялся до ₽100 впервые с 9 января Инвестиции, 17:57
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни Общество, 17:52
Выстрелы в мужчину с детьми у петербургской гимназии. Видео Общество, 17:50
Серебряная пуля: какая стратегия может полностью защитить от кибератак Тренды, 17:49
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором Политика, 17:46
Уволенный на Кубке Африки тренер возглавил «Марсель» вместо Гаттузо Спорт, 17:30
В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию Инвестиции, 17:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани Политика, 17:25
«МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками данных Пресс-релиз, 17:22
Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана Политика, 17:21
Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами Политика, 17:18
WhatsApp установит запрет на скриншоты фотографии профиля Технологии и медиа, 17:15
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 17:12
В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации Общество, 17:11