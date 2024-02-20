МВД снова объявило в розыск брата Алексея Навального

Олег Навальный получил год условно по «санитарному» делу в 2021 году. Позже суд заявил, что он покинул Россию и заменил ему срок на реальный. В январе 2022-го Олега Навального уже объявляли в розыск

Олег Навальный (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

МВД переобъявило в розыск брата Алексея Навального. В розыскной базе министерства указано, что Олега Навального ищут по статье УК, но не указано, по какой. В прошлый раз его объявили в розыск в январе 2022-го.

В августе 2021 года Олег Навальный получил год условно по «санитарному делу» — возбужденному из-за несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального. В январе 2022-го ФСИН попросила суд заменить Олегу Навальному условный срок на реальный. Причиной ходатайства, как писал ТАСС, стало то, что он «не исполняет должным образом наложенные судом ограничения».

В феврале 2022-го в суде было объявлено, что Олег Навальный вылетел на Кипр. Суд в итоге заменил Олегу Навальному условный срок на реальный.

В 2014 году Олега Навального приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». Алексей Навальный тогда получил условный срок (в 2021-м был заменен на реальный).

По версии следствия, братья придумали и запустили преступную схему: создали подставную фирму «Главподписка». Олег Навальный, который на момент начала следствия занимал пост первого замдиректора филиала ФГУП «Почта России» и был ответственным за отладку автоматизированного процесса сортировки писем и посылок, воспользовался своим служебным положением и заключил контракты на доставку товаров компании «Ив Роше Восток» и МПК. Доставку груза поручили транспортным компаниям, которые Олег Навальный нанимал по цене ниже, чем платили фирмы-потерпевшие.

Алексей и Олег Навальные свою вину отрицали. Олег Навальный вышел из колонии по делу «Ив Роше» в 2018 году.