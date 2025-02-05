Сколько иностранцев приехало в Россию в 2024 году. Инфографика

В 2024 году иностранцы приезжали в Россию на 8% чаще, чем год назад. Туристов приехало в два раза больше: лидерами по приросту по числу поездок с целью отдыха стали граждане Саудовской Аравии и Китая

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В январе-декабре 2024 года количество поездок иностранных граждан в Россию выросло на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, следует из статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ), которую проанализировал РБК. За 2024 год иностранцы пересекли российскую границу со всеми целями поездок 16,7 млн раз — за 2022 год количество въездов составляло 15,4 млн.

Как считает погранслужба Статистика погранслужбы ФСБ учитывает количество пересечений гражданами государственной границы в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). По методологии, если один и тот же иностранец за отчетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу. ФСБ распределяет поездки по целям визита: деловая, работа, туризм, частная, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также обслуживание транспортных средств и военнослужащие.

В 2024 году иностранцы также, как и в прошлом году, в основном приезжали из стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Казахстана — количество поездок оттуда выросло на 7,7% год к году — до 3,4 млн. Также чаще стали приезжать из Белоруссии (+25% год к году).

Из стран дальнего зарубежья больше всего увеличили число поездок в Россию граждане Китая. Количество визитов из этой страны в 2024 году выросло в два раза по сравнению с предыдущим годом — почти до 1,7 млн поездок. Поток из Китая в Россию резко возрос после возобновления действия приостановленного в пандемию безвизового обмена для организованных туристов между странами. Также на росте числа поездок сказался запуск Россией электронной визы для иностранных граждан. Поток из Китая практически приблизился к уровню рекордного 2019 года, когда китайцы совершили в Россию 2,2 млн поездок, учитывая все цели визита.

Как в Россию ездили из Европы

Количество поездок из стран ЕС в Россию в 2024 году, учитывая все цели визита, сократилось на 16% к 2023 году. Всего ФСБ зафиксировала 469,2 тыс. въездов, против 558,1 тыс. годом ранее. У граждан ЕС остаются гуманитарные и деловые связи в России, ранее объяснял вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Кроме этого, у многих здесь есть родственники, поэтому основная цель визитов — деловые путешествия и частные поездки, а также учеба и работа, добавлял он.

Из стран ЕС в абсолютном выражении по числу визитов в Россию в 2024 году лидером стала Германия. Число поездок из этой страны выросло на 17% к прошлому году — до 119,5 тыс. Заметнее всего из топ-10 стран по числу въездов из ЕС в Россию вырос поток из Испании — на 22% к прошлому году. Хотя в абсолютном значении число поездок невелико — всего 7,6 тыс. (против 6,2 тыс. год назад). Также выросло число поездок из Франции (+15% год к году) — до 17,9 тыс., Италии (+11% год к году) — 24,2 тыс. и Болгарии (+9,6% год к году) — всего 8,9 тыс. поездок.

Среди стран, входящих в Евросоюз и имеющих сухопутную границу с Россией, заметнее всего за год поток сократился из Финляндии. Граждане этой страны в 2024 году совершили почти в 12 раз меньше поездок, чем год назад — 5,9 тыс. (против 69,3 тыс. в 2023 году). Также заметно сократилось число поездок в Россию из Эстонии — до 73,6 тыс. (на 36% меньше к прошлому году), Литвы — 45,1 тыс. поездок (-3,4% год к году), Польши — 36 тыс. (-7,6%), и Латвии — 67,9 тыс. (-7,8%). Помимо этого на 13% год к году сократились визиты в Россию из Швеции (3,3 тыс.) и Греции — до 12 тыс. поездок (на 11% меньше год к году).

Из каких стран приезжали туристы

В январе-декабре 2024 года иностранцы посетили Россию с туристическими целями 1,5 млн раз — это 2,3 раза больше, чем в 2023 году (670,7 тыс.). Страной-лидером по числу визитов для отдыха, как и в прошлом году, стал Китай. Граждане этой страны за отчетный период посетили Россию 848 тыс. раз, что в четыре раза больше, чем в предыдущем году (199,7 тыс.).

Помимо возобновления безвизового режима, на росте турпотока из Китая в Россию мог сказаться фактический запрет на групповые поездки китайцам в большинство стран Европы, указывали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В результате китайские туристы, предпочитающие путешествовать в составе групп, переориентировались на Россию.

Кроме Китая в пятерку стран по количеству турпоездок иностранцев в Россию вошли Германия (+17% год к году), ОАЭ (+53%), Турция (+23%) и Туркменистан (+65%). Но не все из иностранных граждан, формально заявивших туристические цели визита, приезжали в Россию именно для отдыха, отмечали в АТОР. Например, граждане из Туркмении, Германии и Турции зачастую въезжают по туристическим визам с частными или деловыми целями.

Из стран дальнего зарубежья, входящих в топ-10 по числу турпоездок в Россию, наибольший прирост показала Саудовская Аравия. Граждане этой страны в 2024 году совершили в Россию 55,1 тыс. визитов, что в семь раз больше, чем год назад (7,8 тыс.). Росту турпотока из стран Ближнего Востока, как указывал ранее министр экономического развития Максим Решетников, способствуют удобные авиамаршруты и запуск электронной визы для иностранцев. Кроме того, сейчас Россия и Саудовская Аравия работают над запуском прямых рейсов в 2025 году и введением безвизового режима.

Также заметно чаще в Россию стали приезжать граждане Ирана (+68%), Индии (+59%) и Кубы (+52%).