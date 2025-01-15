Собянин оценил вклад новогоднего туризма в экономику Москвы

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Туризм в новогодние каникулы принес в бюджет Москвы в полтора раза больше средств, чем годом ранее. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

За праздники объем туристического и экскурсионного потребления составил 136,8 млрд руб., а в бюджет города поступило 18,7 млрд руб. Это на 50% больше, чем за прошлый зимний сезон, подчеркнул градоначальник. Также «в период с 29 декабря по 8 января Москва привлекла 7 млн туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года», добавил мэр.

Большинство туристов — жители российских регионов, а также гости из Китая, Казахстана, стран Ближнего Востока. При этом, согласно опросам, 80% из них намерены вернуться в Москву на следующие новогодние праздники, уточнили РБК в мэрии.

В сезон, когда производственная активность снижается, туризм выступает одним из немногих стабилизирующих факторов, компенсируя экономический спад за счет роста в сфере услуг, торговли и транспорта, подчеркнули в правительстве Москвы. Вложения туристов обеспечивают налоговые поступления, которые распределяются на городские нужды: инфраструктурные проекты, транспорт, благоустройство, подчеркивают в мэрии Москвы, отмечая, что это позволяет сохранять экономическую стабильность города в условиях текущей геополитической обстановки.

Кроме того, в зимний сезон 2024–2025 года в Москве реализуется проект «Зима в Москве», который включает в себя более 8,5 тыс. мероприятий: от фестивалей (таких, как «Путешествие в Рождество» и «Московское чаепитие») до мастер-классов и концертов. В его рамках в столице организуются новые катки и лыжные трассы. Изменения «затрагивают без преувеличения все отрасли — от транспорта и благоустройства до сферы гостеприимства, предпринимательства и даже промышленности, а сам проект «Зима в Москве» становится индустриально образующим, определяет развитие не только туристической сферы города, но и инфраструктуры комфорта гостей и его жителей», подчеркивают в столичной мэрии.

В мэрии прогнозируют, что к 2030 году турпоток в столице увеличится до 52 млн человек в год, доходы от туризма составят 500 млрд руб., а вклад отрасли в городской ВВП вырастет до 8%.