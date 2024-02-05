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Бизнес ,  
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Производитель предупредил о новых проблемах с лайнерами Boeing 737

Boeing обнаружил «не соответствующие требованиям» отверстия в 50 лайнерах
Некоторые отверстия в фюзеляжах около 50 самолетов Boeing 737 могли быть просверлены «не совсем в соответствии» с требованиями компании, сообщили там. Их нужно доработать, но лайнеры безопасны для эксплуатации, добавили в компании
Фото: Stephen Brashear / Getty Images
Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Некоторые отверстия в фюзеляжах примерно 50 самолетов Boeing 737, не поставленных заказчикам, могли быть просверлены «не совсем в соответствии» с требованиями компании, заявил генеральный директор Boeing Commercial Airplanes Стэн Дил в электронном письме сотрудникам, передает ABC News.

Поставщик Boeing уведомил об этом компанию 1 февраля.

«Хотя это потенциальное условие не является непосредственной проблемой безопасности полетов и все 737-е могут продолжать безопасно эксплуатироваться, в настоящее время мы считаем, что нам придется провести доработки примерно на 50 недоставленных самолетах», — отметил Дил.

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В конце декабря Boeing призвал авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт.

В начале января у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал. Вылетевшую дверь позже обнаружил на своем заднем дворе местный житель.

Гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Авиаперевозчик после проверки рассказал, что незакрепленное оборудование обнаружено на 65 из 250 бортов.

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Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов MAX 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), также сообщила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели.

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что пока рано говорить, стали ли ослабленные болты причиной аварии. The Wall Street Journal писала, что болты у самолета Alaska Airlines могли отсутствовать, еще когда он покидал завод: работники предприятия в Рентоне, штат Вашингтон, могли не вернуть детали на место после переустановки заглушки.

В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.

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