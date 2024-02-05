Глава Emirates раскритиковал Boeing за сильное падение качества самолетов

Инцидент с Boeing 737 MAX, когда во время полета оторвался люк аварийного выхода, демонстрирует стремительное снижение стандартов производителя, заявил глава Emirates. Он отметил, что у компании есть «последний шанс» все исправить

Глава Emirates Тим Кларк (Фото: Andre Lenthe / Imago / ТАСС)

Глава одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Тим Кларк в интервью Financial Times (FT) рассказал, что стал свидетелем «прогрессирующего» снижения стандартов Boeing, объяснив ситуацию давними ошибками в управлении и приоритетом финансовых показателей над инженерным совершенством.

По словам Кларка, в настоящее время у Boeing есть «последний шанс» для устранения ошибок. Он также рассказал, что впервые отправит своих инженеров для наблюдения за производственными линиями авиапроизводителя. «Тот факт, что нам приходится это делать, является свидетельством того, что произошло. В прежние времена это не было бы санкционировано», — отметил глава Emirates.

FT напоминает, что Emirates является одним из крупнейших клиентов Boeing и только в ноябре компания разместила заказ на 95 широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 и 787 на сумму $52 млрд.

«Они [Boeing] должны прививать культуру безопасности, которая не имеет себе равных. Им необходимо пересмотреть свои производственные процессы, чтобы не срезать углы и т. д. Я уверен, что [генеральный директор] Дэйв Калхун и [коммерческий руководитель] Стэн Дил занимаются этим... Это их последний шанс», — подчеркнул Кларк.

Вместе с этим он раскритиковал Boeing за потерю «навыков и компетентности» после того, как компания в 2021 году перенесла свои основные производственные линии в Южную Каролину. «Сможет ли Boeing вернуть себе былую славу? Думаю так и будет. Будет ли компания продолжать производить и проектировать отличные самолеты, хорошо сконструированные и надежные для клиентов? Я уверен, что они это сделают. Но сейчас им нужно навести порядок в доме. И это серьезное изменение приоритетов», — заключил глава Emirates.

В начале января в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал. Вылетевшую дверь позже обнаружил на своем заднем дворе местный житель.

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После инцидента гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Авиаперевозчик после проверки рассказал, что незакрепленное оборудование обнаружено на 65 из 250 бортов.

В пресс-службе Boeing тогда заявили, что в компании знают о случившемся, «работают над сбором дополнительной информации» и находятся в контакте с авиакомпанией. Национальный совет США по безопасности на транспорте начал расследование происшествия. На время расследования в США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.