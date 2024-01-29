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WSJ узнала о вероятном отсутствии болтов на Boeing с оторвавшейся дверью

WSJ: самолет Boeing с оторвавшейся дверью мог вылететь без болтов
На дверную заглушку в самолете Boeing 737 MAX 9, которая оторвалась во время полета, еще на заводе могли не закрепить необходимые болты
Фото: NTSB / Reuters
Фото: NTSB / Reuters

На самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета открылся люк аварийного выхода, могли отсутствовать болты, необходимые для крепления дверной заглушки, еще когда он покидал завод. К такому выводу все чаще приходят представители Boeing и других отраслевых ведомств, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, работники завода Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, могли не вернуть болты на место, когда переустанавливали заглушку двери самолета после того, как открыли или сняли ее во время производства. WSJ отмечает, что поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж 737 на завод Boeing с установленной дверной заглушкой. Сама дверная заглушка была изготовлена на заводе Spirit в Малайзии, в то время как фюзеляж был собран в Уичите, штат Канзас.

Источники издания рассказали, что выводы о том, что самолет вылетел без болтов, частично основаны на отсутствии маркировки на самой дверной заглушке Alaska, которая указывала бы на то, что детали были на месте, когда люк оторвался. Также они отмечают бумажную волокиту и технологические сбои на заводе Boeing в Рентоне, связанные с работой компании над заглушкой двери.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел анализ заглушки двери, но не опубликовал результаты тестирования, которое может показать, были ли болты на месте, пишет газета.

В начале января в самолете Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал. Вылетевшую дверь позже обнаружил на своем заднем дворе местный житель.

Гендиректор Alaska Airlines Бен Миникуччи сообщил, что авиакомпания обнаружила «несколько незатянутых болтов» на «многих» своих самолетах MAX 9. Авиаперевозчик после проверки рассказал, что незакрепленное оборудование обнаружено на 65 из 250 бортов.

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Авиакомпания United Airlines, у которой больше самолетов MАХ 9, чем у любого другого перевозчика США (79 бортов этой модели в авиапарке из 1352 самолетов), также сообщила об обнаружении незакрепленных болтов дверных заглушек на некоторых самолетах этой модели

Глава Национального совета по безопасности на транспорте Дженнифер Хоменди заявила, что пока рано говорить, стали ли ослабленные болты причиной аварии.

В США приостановили полеты около 170 самолетов Boeing 737 MAX 9.

В конце декабря Boeing призвала авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт.

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