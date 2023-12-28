Boeing призвала проверять новые самолеты 737 MAX из-за ослабления болтов

Boeing 737 MAX начали летать в 2017 году, однако после двух катастроф в 2018–2019 годах их полеты приостановили. Крушения происходили из-за неисправностей системы улучшения управления маневрированием MCAS, их устранили

Фото: Stephen Brashear / Getty Images

Компания Boeing призвала авиаперевозчиков проверить новые самолеты 737 MAX, поскольку в системе управления рулем направления может быть ослаблен болт, сообщило американское Федеральное управление авиации (Federal Aviation Administration, FAA).

Там добавили, что будут тщательно следить за целевыми проверками из-за этого ослабления болта. Обнаружено уже два случая неисправности: в первом на болте не было гайки, что один из эксплуатантов выявил во время планового технического обслуживания; во втором случае гайка была неправильно затянута, но это установила сама Boeing на одном из самолетов, которые еще не передали для использования.

Появление нового поколения лайнеров Boeing 737 — MAX — компания анонсировала в 2011 году. Первый самолет был изготовлен в 2015-м. В следующем году он совершил первый испытательный полет, он прошел без каких-либо инцидентов. В 2017-м FAA и другие регулирующие органы выдали лайнерам сертификаты, разрешающие их эксплуатацию. В том же году первая авиакомпания — Malindo Air из Малайзии — получила партию 737 MAХ, и 22 мая 2017-го был выполнен первый пассажирский рейс.

Спустя полтора года, 29 октября 2018-го, произошла первая авиакатастрофа с участием этого лайнера. В Японское море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. У пилотов возникли проблемы с определением высоты и скорости, причем на предыдущем рейсе также отображались неверные данные, однако борт не отстранили от эксплуатации.

В марте 2019-го произошла вторая катастрофа — разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Пилоты также сообщали о проблемах в управлении полетом.

В обоих случаях были зафиксированы проблемы с системой улучшения управления маневрированием (Maneuvering Control Augmentation System, MCAS), препятствующей задиранию носа самолета, если пилоты пытаются поднять нос в ручном режиме.

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После второй катастрофы было принято решение приостановить полеты на 737 MAX. Boeing начала работу над исправлением работы программного обеспечения, кроме того, начались расследования неисправности MCAS и того, почему FAA не нашла этот недостаток. В конце 2019-го — начале 2020-го компания приостановила производство 737 MAX.

В конце 2020-го FAA снова разрешило полеты этих лайнеров, так как Boeing устранила недостатки. При этом производитель понес значительные убытки в период простоев (одна из оценок — $18 млрд).

В 2022-м полеты этих самолетов разрешили в воздушном пространстве России, но только для лайнеров из дружественных стран (небо для недружественных закрыто в ответ на аналогичный запрет с их стороны).

У российских авиакомпаний нет Boeing 737 MAX. «Победа» собиралась закупить их, но отказалась от этих планов. S7 вернула два таких лайнера лизингодателю из-за отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации.