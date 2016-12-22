Глава «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил в интервью РБК, что система подготовки пилотов в России «полностью развалена». По его словам, перевозчик вынужден самостоятельно готовить кадры, чтобы покрыть свои потребности

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Система подготовки пилотов в России «полностью развалена», заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК. Существующие летные училища, по его словам, выпускают мало пилотов, а потребность в них при увеличении пассажиропотока будет только расти.

Подготовить пилота очень дорого, компания это делает за свой счет, но заключает с будущими специалистами «ученические договоры», по которым они обязаны отработать в «Победе» пять лет после обучения, таким образом получая высококвалифицированные кадры, рассказал Калмыков. Набор осуществляется с третьего курса, проводятся занятия, самые лучшие после окончания приходят в компанию.

Июньский выпуск Ульяновского училища должен был «сесть на обучение» 1 июля, но они до сих пор не могут прийти в «Победу», потому что не получили дипломы, которые им не выдают из-за того, что они не отлетали нужное количество часов ввиду нехватки самолетов, рассказывает про замкнутый круг глава авиакомпании.

«Государство потратило огромные деньги на их подготовку, чтобы они летали на кукурузниках. Мы готовы теперь вкладывать огромные деньги, чтобы переучить их с «кукурузников» на магистральный самолет, но не можем этого сделать, потому что на последнем этапе что-то сбоит, дипломы не выдают, — недоумевает топ-менеджер. — Получается, что даже на «кукурузник» у нас подготовить не могут».

Есть определенные проблемы и с отдельными образовательными учреждениями, указывает Калмыков. Так, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации вынуждены идти в армию после окончания вуза, потому что там нет военной кафедры. «И потом, после армии, им придется снова получать нужные допуски. Зачем государство тратит столько денег на подготовку пилота, если забирает в армию после выпуска, где все навыки сгорят?» — недоумевает топ-менеджер.

В настоящее время наиболее острая проблема, к которой подключилось руководство транспортной отрасли, — это зарплаты инструкторского состава в учебных заведениях. Инструктора уходят в авиакомпании, где уровень заработной платы достигает 500 тыс. руб., тогда как в учебных заведениях он колеблется от 45 тыс. до 60 тыс. руб., сказал РБК представитель Росавиации. «Никаких «кукурузников» у нас нет, в учебных заведениях гражданской авиации используются современнейшие воздушные средства — как однодвигательные, так и многодвигательные, со стеклянной кабиной», — подчеркнул он.

Более того, все учебные воздушные суда, закупленные за счет государства, приобретались исключительно новые, с завода. Подготовка курсантов осуществляется по унифицированным программам, соответствующим международным требованиям и стандартам, которые были разработаны летно-методическими советами учебных заведений с привлечением в том числе и действующих пилотов — инструкторов авиакомпаний с большим опытом эксплуатации как отечественной, так и зарубежной техники, добавил собеседник РБК.

Летом 2017 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что пилоты стали массово уходить из «Аэрофлота» в китайские и другие азиатские авиакомпании. Спустя год проблема осталась актуальной для группы. На июнь 2018 года «Аэрофлоту» не хватало более 60 командиров воздушных судов, говорил Савельев. В августе «Победа» и «Россия» запросили квоты на иностранных пилотов, чтобы покрыть кадровый дефицит.​ Позже Савельев заявил, что сейчас к здоровью гражданских пилотов в России предъявляются слишком высокие требования — таким образом происходит чрезмерная выбраковка пилотов.

В июне 2018 года «Аэрофлот» на фоне дефицита пилотов объявил о найме пилотов из Министерства обороны и других ведомств. Авиакомпания готова была переучить их для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.

Но «Победа», которая также входит в группу «Аэрофлота», не собирается набирать военных летчиков. По словам Калмыкова, гораздо проще и эффективнее обучать с нуля, чем осуществлять переподготовку. «У нас все инструкции и общение — на английском языке, людям старшего поколения сложнее перепрофилироваться», — добавляет он.

Генеральный директор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко сказала РБК, что во всем мире есть две проблемы летного состава — дефицит и недостаток квалификации. «Я частично согласна с заявлением гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова. У нас есть системная проблема с подготовкой пилотов», — сказала она.

«В учебных заведениях Росавиации были закуплены самолеты Diamond, тренажеры для Boeing и Airbus. Но сейчас выпускаются пилоты, к компетенциям которых у работодателей много претензий. Ввод в строй все равно занимает до одного года, 1,5 млн руб. минимум на доподготовку, и это плюс к уже потраченным государством 6–8 млн руб.», — замечает Мирошниченко. К тому же отсутствует независимая оценка квалификации пилотов, которая могла бы примирить Росавиацию и авиакомпании, добавила эксперт.