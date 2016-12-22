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Глава «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России
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Глава «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России
Бизнес, 08:09
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Глава «Победы» заявил о «развале» системы подготовки пилотов в России
Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков заявил в интервью РБК, что система подготовки пилотов в России «полностью развалена». По его словам, перевозчик вынужден самостоятельно готовить кадры, чтобы покрыть свои потребности
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Система подготовки пилотов в России «полностью развалена», заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков в интервью РБК. Существующие летные училища, по его словам, выпускают мало пилотов, а потребность в них при увеличении пассажиропотока будет только расти.

Подготовить пилота очень дорого, компания это делает за свой счет, но заключает с будущими специалистами «ученические договоры», по которым они обязаны отработать в «Победе» пять лет после обучения, таким образом получая высококвалифицированные кадры, рассказал Калмыков. Набор осуществляется с третьего курса, проводятся занятия, самые лучшие после окончания приходят в компанию.

Июньский выпуск Ульяновского училища должен был «сесть на обучение» 1 июля, но они до сих пор не могут прийти в «Победу», потому что не получили дипломы, которые им не выдают из-за того, что они не отлетали нужное количество часов ввиду нехватки самолетов, рассказывает про замкнутый круг глава авиакомпании.

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Бизнес

«Государство потратило огромные деньги на их подготовку, чтобы они летали на кукурузниках. Мы готовы теперь вкладывать огромные деньги, чтобы переучить их с «кукурузников» на магистральный самолет, но не можем этого сделать, потому что на последнем этапе что-то сбоит, дипломы не выдают, — недоумевает топ-менеджер. — Получается, что даже на «кукурузник» у нас подготовить не могут».

Есть определенные проблемы и с отдельными образовательными учреждениями, указывает Калмыков. Так, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации вынуждены идти в армию после окончания вуза, потому что там нет военной кафедры. «И потом, после армии, им придется снова получать нужные допуски. Зачем государство тратит столько денег на подготовку пилота, если забирает в армию после выпуска, где все навыки сгорят?» — недоумевает топ-менеджер.

В настоящее время наиболее острая проблема, к которой подключилось руководство транспортной отрасли, — это зарплаты инструкторского состава в учебных заведениях. Инструктора уходят в авиакомпании, где уровень заработной платы достигает 500 тыс. руб., тогда как в учебных заведениях он колеблется от 45 тыс. до 60 тыс. руб., сказал РБК представитель Росавиации. «Никаких «кукурузников» у нас нет, в учебных заведениях гражданской авиации используются современнейшие воздушные средства — как однодвигательные, так и многодвигательные, со стеклянной кабиной», — подчеркнул он.

Более того, все учебные воздушные суда, закупленные за счет государства, приобретались исключительно новые, с завода. Подготовка курсантов осуществляется по унифицированным программам, соответствующим международным требованиям и стандартам, которые были разработаны летно-методическими советами учебных заведений с привлечением в том числе и действующих пилотов — инструкторов авиакомпаний с большим опытом эксплуатации как отечественной, так и зарубежной техники, добавил собеседник РБК.

Летом 2017 года глава «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил, что пилоты стали массово уходить из «Аэрофлота» в китайские и другие азиатские авиакомпании. Спустя год проблема осталась актуальной для группы. На июнь 2018 года «Аэрофлоту» не хватало более 60 командиров воздушных судов, говорил Савельев. В августе «Победа» и «Россия» запросили квоты на иностранных пилотов, чтобы покрыть кадровый дефицит.​ Позже Савельев заявил, что сейчас к здоровью гражданских пилотов в России предъявляются слишком высокие требования — таким образом происходит чрезмерная выбраковка пилотов.

В июне 2018 года «Аэрофлот» на фоне дефицита пилотов объявил о найме пилотов из Министерства обороны и других ведомств. Авиакомпания готова была переучить их для полетов на Airbus, Boeing и Sukhoi Superjet.

Но «Победа», которая также входит в группу «Аэрофлота», не собирается набирать военных летчиков. По словам Калмыкова, гораздо проще и эффективнее обучать с нуля, чем осуществлять переподготовку. «У нас все инструкции и общение — на английском языке, людям старшего поколения сложнее перепрофилироваться», — добавляет он.

Генеральный директор компании «Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко сказала РБК, что во всем мире есть две проблемы летного состава — дефицит и недостаток квалификации. «Я частично согласна с заявлением гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова. У нас есть системная проблема с подготовкой пилотов», — сказала она.

«В учебных заведениях Росавиации были закуплены самолеты Diamond, тренажеры для Boeing и Airbus. Но сейчас выпускаются пилоты, к компетенциям которых у работодателей много претензий. Ввод в строй все равно занимает до одного года, 1,5 млн руб. минимум на доподготовку, и это плюс к уже потраченным государством 6–8 млн руб.», — замечает Мирошниченко. К тому же отсутствует независимая оценка квалификации пилотов, которая могла бы примирить Росавиацию и авиакомпании, добавила эксперт.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: Авиакомпания "Победа" , пилоты
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