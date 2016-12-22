«Россия», «Победа», Utair запросили квоты на иностранных пилотов
Общество, 21:17
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«Россия», «Победа», Utair запросили квоты на иностранных пилотов
Авиакомпании «Россия» и «Победа» (входят в группу компаний «Аэрофлот»), а также Utair примут на работу иностранных пилотов, соответствующие заявки были направлены в Росавиацию. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что в настоящий момент не распределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек.объявила о наборе иностранных пилотов. В начале июня «Аэрофлот» начал прием на работу бывших военных летчиков из-за дефицита пилотов, которые стали переходить на работу в азиатские авиакомпании. В июне глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявлял, что дефицит командиров самолетов в авиакомпании составляет более 60 человек.