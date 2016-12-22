«Россия», «Победа», Utair запросили квоты на иностранных пилотов

Авиакомпании «Россия» и «Победа» (входят в группу компаний «Аэрофлот»), а также Utair примут на работу иностранных пилотов, соответствующие заявки были направлены в Росавиацию. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что в настоящий момент не распределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек.