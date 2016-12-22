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Глава «Аэрофлота» заявил об излишней выбраковке пилотов в России
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Глава «Аэрофлота» заявил об излишней выбраковке пилотов в России
Общество, 14:55
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Глава «Аэрофлота» заявил об излишней выбраковке пилотов в России
К российским пилотам сегодня предъявляются завышенные требования по здоровью, считает Виталий Савельев. Из-за этого в отрасли не хватает пилотов, уверен он
Виталий Савельев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Сейчас к здоровью гражданских пилотов в России предъявляются слишком высокие требования, считает глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Таким образом, по его мнению, происходит чрезмерная выбраковка пилотов. Своим мнением глава авиакомпании поделился, выступая на заседании внутрифракционной группы «Единой России», передает «Интерфакс».

«У нас большая выбраковка пилотов по здоровью. Это неправильно! — цитирует Савельева агентство. — Мы потом находим своих пилотов, которые летают за рубежом в других авиакомпаниях совершенно спокойно».

Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России — 65 лет, напомнил Савельев, заметив, однако, что российские летчики и сотрудники немецкой Lufthansa допускаются к работе по разным критериям. «Вот эти все факторы, к сожалению, приводят к тому, что у нас не хватает пилотов», — считает глава «Аэрофлота».

Савельев говорит о дефиците кадров для российской гражданской авиации в стране не в первый раз. На подобную ситуацию он жаловался еще в 2014 году. «Пилот гражданской авиации по нашим подзаконным актам должен быть человеком с высшим образованием. С учетом динамики развития всей отрасли мы должны получать 900–1000 пилотов в год. Это для всей отрасли в целом», — отмечал глава авиакомпании в беседе с изданием Avia.pro.

«Аэрофлот» тогда, по словам Савельева, получал ежегодно 300–400 пилотов. «Если мы дальше начнем ковыряться на предмет знания английского языка, это должен быть минимум четвертый уровень. Большинство выпускников не имеют этого уровня. Поэтому мы начинаем отбирать из того, кто есть. И этого явно не хватает», — констатировал Савельев.

Сейчас, согласно Воздушному кодексу Российской Федерации, пилоты и другой авиационный персонал не могут иметь непогашенную или неснятую судимость. Также водить воздушные суда не могут люди, у которых диагностированы алкоголизм или психические расстройства. Также на должность пилота гражданской авиации в России не примут лиц, которые подвергались административному наказанию за употребление наркотических и психотропных веществ без предписания врача.

Еще одним обязательным требованием для работы пилотом является наличие летного свидетельства. Чтобы получить его, нужно иметь профильное образование, сдать теоретические и практические экзамены, пройти медицинское освидетельствование и налетать необходимое количество часов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: «Аэрофлот» , российские пилоты
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