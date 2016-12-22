Глава «Аэрофлота» посетовал на дефицит пилотов

В настоящий момент у «Аэрофлота» дефицит командиров воздушных судов составляет более 60 человек. Об этом журналистам заявил глава авиакомпании Виталий Савельев, сообщает корреспондент РБК.

По его словам, «Аэрофлот» испытывает недостаток командиров воздушных судов на узкофюзеляжных самолетах, проблем со вторыми пилотами у авиакомпании нет. «Мы делаем все, чтобы этот дефицит сократить», — отметил Савельев.

Представитель компании уточнил, что сейчас в «Аэрофлоте» более тысячи командиров воздушных судов.

В начале июня «Аэрофлот» на фоне дефицита кадров объявил набор пилотов Минобороны и других ведомств для переучивания на самолетах Airbus А320, Boeing 737 и Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100). Также авиакомпания объявила набор командиров воздушных судов и вторых пилотов гражданской авиации, которые имеют опыт работы в России, и иностранцев, налетавших не менее 3 тыс. часов. Зарплата командиров самолетов составит 650 тыс. руб. в месяц. В «Аэрофлоте» отмечали, что за последние пять лет приняли в свои ряды более 200 военных летчиков.

Летом 2017 года Савельев сообщал, что пилоты стали массово уходить из «Аэрофлота» в китайские и другие азиатские авиакомпании. При этом около 120 пилотов покинули дочернюю авиакомпанию «Россия», еще около 20 уволились из самого «Аэрофлота». По информации «Росавиации», из российских авиакомпаний в 2016–2017 годах уволились 200 пилотов.