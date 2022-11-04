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Главой «Нафтогаза» стал экс-министр развития территорий Украины

Главой «Нафтогаза» назначили экс-министра развития общин и территорий Украины Чернышова
Новым главой «Нафтогаза» стал экс-министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, пишут украинские издания. Он сменил на должности Юрия Витренко, который был уволен 1 ноября
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Правительство Украины 3 ноября назначило бывшего министра развития общин и территорий страны Алексея Чернышова председателем правления «Нафтогаза». Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

«Назначение состоялось на сегодняшнем [3 ноября] вечернем заседании», — подтвердил источник «РБК Украина».

Ранее, 3 ноября, Верховная рада поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. По данным «Экономической правды», за увольнение Чернышова проголосовали 279 народных депутатов.

Чернышов, в свою очередь, написал в «Фейсбуке» (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta) пост благодарности «всем, кто два с половиной года работал в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно».

Алексей Чернышов занимал пост министра развития общин и территорий с марта 2020 года. До этого несколько месяцев он возглавлял киевскую областную государственную администрацию.

Ранее, 1 ноября, кабинет министров Украины отправил в отставку главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко тогда допустил, что компанию может возглавить Чернышов.

Витренко был назначен гендиректором украинской компании в апреле 2021 года после увольнения предыдущего руководителя Андрея Коболева. Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.

«Нафтогаз» 26 июля объявил о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. В компании заявили о наличии для этого необходимых средств, тем не менее правительство страны не согласовало платежи их владельцам. В связи с этим «Нафтогаз» потерял доступ к международному рынку капитала.

Компания попросила кредиторов об отсрочке выплат по выпускам еврооблигаций на $335 млн, $600 млн и $500 млн, срок погашения которых наступает в 2022, 2024 и 2026 годах соответственно.

В начале сентября Reuters передавал, что Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании. Forbes также писал, что решение об уходе главы «Нафтогаза» было согласовано в правительстве и в офисе президента Украины.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Нафтогаз Украины назначение Украина
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