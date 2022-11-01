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Правительство Украины уволило Витренко с поста главы «Нафтогаза»

«Нафтогаз»: кабмин Украины освободил Юрия Витренко от должности главы компании
Витренко был гендиректором компании с апреля 2021 года. Депутат Алексей Гончаренко сообщил, что новым главой «Нафтогаза» может стать министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов
Юрий Витренко
Юрий Витренко (Фото: Павел Паламарчук / Reuters)

Кабинет министров Украины отправил в отставку главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, сообщила компания в своем телеграм-канале. Он продолжит занимать эту должность до 3 ноября включительно.

По словам депутата от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, компанию может возглавить министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Ранее «Экономическая правда» сообщила, что Витренко написал заявление об отставке. Издание отмечало, что его должен был уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», однако это может сделать и кабмин.

Юрий Витренко, бывший исполнительный директор «Нафтогаза», был назначен гендиректором в апреле 2021 года, после увольнения предыдущего главы Андрея Коболева (Коболев возглавлял компанию с 2014 по 2021 год). Спустя год правительство переназначило Витренко на эту должность.

В конце июля «Нафтогаз» объявил о дефолте из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций. Как заявили в компании, у нее есть для этого необходимые средства, однако правительство страны не согласовало платежи их владельцам. Из-за этого «Нафтогаз» потерял доступ к международному рынку капитала. Компания попросила кредиторов об отсрочке выплат по выпускам еврооблигаций на $335 млн, $600 млн и $500 млн, срок погашения которых наступает в 2022, 2024 и 2026 годах соответственно.

В начале сентября Reuters передавал, что Юрий Витренко готов уйти в отставку, если это поможет убедить инвесторов поддержать предложение по реструктуризации долга компании: «Конечно, для блага страны… если речь идет об этом. Я не женат на этой должности». В том же месяце украинский Forbes сообщал, что решение об уходе Витренко было согласовано в кабмине и в офисе президента Украины.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Юрий Витренко Нафтогаз Украины кабмин Украины
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