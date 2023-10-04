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Война санкций ,  
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Продажи Lada выросли на 96%

АвтоВАЗ: продажи Lada за три квартала выросли на 96%, до 243 тыс. автомобилей
Сюжет
Война санкций
Продажи автомобилей Lada, несмотря на «возросшее санкционное давление», с начала года выросли на 96%, до 242 тыс. автомобилей. Максимумы продаж обновили модели Lada Vesta и Lada Granta
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Продажи Lada с начала 2023 года выросли на 96% — всего было продано свыше 242 тыс. новых автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе АвтоВАЗа.

По итогам сентября 2023 года в России продано 36 231 пассажирский и коммерческий автомобиль Lada, что на 8,7% выше августа 2023 года и является лучшим результатом за последние два года. Всего за девять месяцев в России официальные дилеры Lada продали 242 552 новых автомобиля, что на 96% выше, чем за аналогичный показатель 2022 года.

В пресс-службе уточнили, что свой максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta: в течение сентября был продан 7 301 автомобиль данной модели. Всего с начала продаж реализовано более 24 тыс. Lada Vesta нового поколения.

Продажи Lada Granta за сентябрь составили 19 913 единиц. Это новый рекорд продаж с момента старта производства (модель изготавливают с 2011 года).

В сентябре продали 4070 Niva Legend, что является лучшим показателем с 2014 года, и 4295 Niva Travel.

В АвтоВАЗе отметили, что, «несмотря на возросшее санкционное давление», в третьем квартале 2023 года выпущено более 118 тыс. автомобилей, что в 1,7 раза выше объемов производства во втором квартале. Также с сентября 2023 года все три производственные линии в Тольятти были переведены на максимальный темп работы. По данным компании, по сравнению с августом выпуск автомобилей в сентябре увеличился на 17% (с 39891 штуки до 46909 штук).

«Прямое попадание компании в санкционные списки в настоящее время не оказывает значительного влияния на нашу работу, хотя мы не можем исключить появления второстепенных факторов, на которые АвтоВАЗ не имеет влияния — к примеру, прохождение зарубежных платежей или регулярность поставок материалов или субкомпонентов в адрес наших прямых поставщиков. Мы прилагаем максимум усилий для купирования этих рисков в зоне своих компетенций», — отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

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В 2022 году на фоне западных санкций и ухода иностранных производителей из России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 59%, c 1 667 млн до 676 тыс. штук. При этом продажи Lada снизились на 46%, до 188 645 тыс., сообщил в январе директор по продажам АвтоВАЗа Виталий Осипов. Тем не менее доля компании на российском рынке, по собственным оценкам, выросла с 21 до 27,9%, что стало рекордом более чем за десять лет (в 2012 году — 18,3%).

Кроме того, на фоне санкций АвтоВАЗ начал сотрудничать с китайскими партнерами, в частности, выпустил первый кроссовер Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Новая модель будет стоить в среднем до 2,5 млн руб. в зависимости от комплектации, говорил Соколов на полях ПМЭФ-2023. «Lada Санкт-Петербург» стала третьей производственной площадкой АвтоВАЗа в России после Тольятти и Ижевска.

В сентябре этого года АвтоВАЗ попал под санкции США. Также в санкционный список включили «Автодор», «Москвич», «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн» и автопроизводителя «Соллерс».

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Илья Пламенев Илья Пламенев
АвтоВАЗ Lada продажи санкции Автомобили
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