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Глава АвтоВАЗ назвал среднюю цену кроссовера Lada X-Cross 5

Глава АвтоВАЗ Соколов: Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн руб.

Новая модель кроссовера Lada X-Cross 5 будет стоить в среднем до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации автомобиля. Об этом заявил глава АвтоВАЗ Максим Соколов на полях ПМЭФ-2023. 

Новый автомобиль произведен на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Ранее здесь производились модели Qashqai, Terrano, X-Trail. С 15 февраля 2023 года АвтоВАЗу принадлежит 99% «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» (на его базе создается «Lada Санкт-Петербург»). За свою долю АвтоВАЗ заплатил €1.

Первая Lada X-Cross 5 сошла с конвейера 17 июня. Проект запущен при поддержке китайского технологического партнера, название которого не раскрывается. Lada X-Cross 5 представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. О том, что именно китайская компания FAW может быть привлечена для работы над автомобильными проектами в Санкт-Петербурге, СМИ писали еще в октябре 2022 года. Но на АвтоВАЗе это не комментировали.

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП, отметил исполнительный директор завода «Lada Санкт-Петербург» Сергей Захарченко. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора и экстренного торможения), мультимедийная система, добавил он. В отделке интерьера, выполненного в спортивном стиле, применяются экокожа, мягкий пластик и вставки под дерево.

Теги
АвтоВАЗ Максим Соколов Санкт-Петербург Lada ПМЭФ
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