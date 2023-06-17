АвтоВАЗ перезапустил бывший завод Nissan с китайским партнером

АвтоВАЗ в сотрудничестве с китайским партнером выпустил первый кроссовер Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Первоначальные инвестиции в перезапуск площадки составят около 500 млн руб.

Lada X-Cross 5 (Фото: maximkadakov / Telegram)

В субботу, 17 июня, АвтоВАЗ вместе китайским партнером перезапустил бывший завод японской Nissan в Санкт-Петербурге. Объем инвестиций в перезапуск на первоначальном этапе составит около 500 млн руб., сообщил РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума.

«На первоначальном этапе [инвестиции составят] до 500 млн руб., связанные с крупноузловой сборкой. Когда мы пойдем на сегмент CKD (Completely Knocked Down, формат сборки, при котором автомобиль поставляется на завод в разобранном виде) — это должно произойти в 2025 году — там объем инвестиций будет от 3 млн до 5 млн руб.», — отметил Соколов.

После начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за этим международными санкциями глобальные автопроизводители ушли из России. Среди них — японская компания Nissan, которая на своем заводе (открылся в 2009 году) в Петербурге производила модели Qashqai, Terrano, X-Trail. Его мощность составляла 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года. В ноябре компания «Ниссан Мануфэкчуринг Рус», принадлежащая структурам Nissan, перешла во владение ФГУП «НАМИ». По итогам 2022 года выручка завода, на котором работали почти 2,1 тыс. человек, упала на 63,4%, до 36,7 млрд руб., чистый убыток составил 6 млрд руб. (против чистой прибыли 2,9 млрд руб. в 2021 году), следует из отчетности компании по РСБУ. С 15 февраля 2023 года АвтоВАЗу принадлежит 99% «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» (на его базе создается «Lada Санкт-Петербург»), 1% остался у НАМИ. За свою долю АвтоВАЗ заплатил €1.

С конвейера этого завода 17 июня сошла первая машина Lada X-Cross 5. Проект запущен при поддержке китайского технологического партнера, название которого не раскрывается. Lada X-Cross 5 представляет собой перелицованную версию китайского кроссовера FAW Bestune T77. О том, что именно китайская компания FAW может быть привлечена для работы над автомобильными проектами в Санкт-Петербурге, СМИ писали еще в октябре 2022 года. Но на АвтоВАЗе это не комментировали.

Переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5 оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой АКПП, отметил исполнительный директор завода «Lada Санкт-Петербург» Сергей Захарченко. Конструктивные особенности автомобиля — панорамная крыша, интеллектуальные системы безопасности ADAS (контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора и экстренного торможения), мультимедийная система, добавил он. В отделке интерьера, выполненного в спортивном стиле, применяются экокожа, мягкий пластик и вставки под дерево.



«Lada Санкт-Петербург» стал третьей производственной площадкой АвтоВАЗа в России после Тольятти и Ижевска. В 2022 году компания продала 188,6 тыс. автомобилей Lada, на 41% меньше, чем в 2021 году. При этом доля АвтоВАЗа на упавшем рынке выросла — с 21 до 27,9%. На этом фоне на российском рынке стала активно расти доля китайских автомобилей. В декабре 2022 года машины китайских компаний впервые стали лидерами продаж с долей почти 35%, тогда как в начале 2022 года их доля не превышала 10%. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, рост доли китайских автомобилей на рынке — стратегический вызов для российского автопрома. Сборка китайских автомобилей на мощностях АвтоВАЗа — это ассиметричный ответ на экспансию китайских производителей, заявил он в интервью РБК в конце апреля 2023 года. «Мы проделали большую работу, чтобы найти сразу трех партнеров среди лучших производителей китайского автопрома», — говорил топ-менеджер, не называя конкретных компаний. При этом АвтоВАЗ хочет представить клиентам самые современные модели мирового автопрома, которые не сертифицированы даже в самой КНР, указывал он.