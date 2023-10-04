В России после пандемии заметно выросла популярность фитнес-бутиков

Число фитнес-студий в России в два раза превысило количество полноценных клубов. Их популярность растет из-за более простого доступа к тренировкам и меньших затрат на открытие. Но фитнес-клубы все еще посещает больше людей

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За четыре года после пандемии количество объектов для спорта и отдыха (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-студии и бутики) в России выросло на 15%, подсчитало по просьбе РБК специализирующееся на маркетинговых исследованиях рынка фитнес-услуг агентство FitnessData. В августе допандемийного 2019 года в стране, по данным аналитиков, работало 11,5 тыс. фитнес-объектов, а к последнему месяцу лета 2023 года их количество выросло до 13,2 тыс.

Рост произошел главным образом за счет увеличения числа студий-бутиков фитнеса: из всех открывшихся после 2019 года спортивных объектов около 80% пришлось именно на них. По состоянию на август 2023 года число студий для занятий спортом увеличилось на 33% к 2019 году — до 6,4 тыс. против 4,8 тыс. соответственно. Количество открытых в российских городах студий-бутиков уже в два раза превысило число полноценных фитнес-клубов, которые развиваются более медленными темпами. В августе 2023 года в стране работало 3,2 тыс. фитнес-клубов — на 8% больше, чем в августе 2019 года (2,96 тыс.).

Как считали Исследовательское агентство FitnessData, по собственным данным, охватывает почти 100% рынка фитнес-объектов России. Агентство поддерживает собственную базу, которая обновляется с помощью нескольких источников. Аналитики отслеживают регистрацию юридических лиц по соответствующему коду общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 93 — деятельность в области спорта, отдыха и развлечений), открытие новых клубов отслеживается через картографические сервисы (2ГИС и «Яндекс.Карты») и подтверждается в контакт-центре. В аналитике учитываются новости в СМИ и анонсы открытий и закрытий на сайтах сетей фитнес-клубов, а также данные полевых исследований (физически отслеживают появление новых либо закрытие старых объектов из собственной единой базы фитнес-объектов).

Чем отличается студия-бутик от фитнес-клуба

О буме на формат фитнес-студий по всему миру еще в 2017 году рассказывала основательница сети Encore Fitness и экс-гендиректор сети World Class Ирина Кутьина. Рост популярности студий-бутиков она объясняла в том числе более гибким по сравнению с большими фитнес-клубами доступом к тренировкам: «У нас нет абонементов или годовых карт, только разовые посещения. Это дает возможность большому количеству людей попробовать наши тренировки и, если понравится, остаться с нами. Ты абсолютно свободен и платишь только за то, чем действительно пользуешься. При этом получаешь очень крутой сервис, сравнимый с премиальным фитнес-клубом».

Интерес к фитнес-студиям в России появился еще до пандемии в 2018–2019 годах, вспоминает управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков. Тогда, например, активно развивались специализирующиеся на конкретном виде тренировок моностудии, такие как сайкл (тренировки на стационарных велосипедах — спин-байках), EMS (электростимуляция мышц), пилатес и др. Сейчас популярность набирают многофункциональные студии, совмещающие как «мягкий» фитнес, так и высокоинтенсивные тренировки, а также студии растяжки и танцев.

Пандемия изменила привычки потребителей в занятиях спортом. Люди стали реже покупать годовые абонементы в многофункциональные фитнес-клубы — молодое поколение, которое стало платежеспособным, предпочитает платить «здесь и сейчас», и формат фитнес-студий соответствует в этом запросу, поясняет президент Ассоциации операторов в фитнес-индустрии (объединяет 1450 участников отрасли в 63 регионах, в том числе сети World Class, DDX, City Fox, Alex Fitness и др.) Ольга Киселева.

Фитнес-студиям подходит гораздо больше помещений (в том числе небольшие до 100 кв. м), которые можно найти в локациях с высоким трафиком, например, в центре крупных городов, отмечает Боровиков. Развивать такой формат начали и некоторые крупные российские сети фитнес-клубов, например, у World Class это франшиза W Studio, у сети XFIT — XFIT-Studio и FIT-Studio.

Активное развитие фитнес-студий может быть связано с тем, что им требуется меньше инвестиций для открытия, чем фитнес-клубам, обращает внимание Боровиков. Открыть студию гораздо проще, подтверждает Киселева: объем первоначальных инвестиций в десятки раз меньше по сравнению с полноценным клубом. В среднем на открытие студии площадью 100 кв. м, по оценкам Боровикова, потребуется 3–5 млн руб., а клуба без бассейна площадью около 2 тыс. кв. м — 80–100 млн руб. Запустить клуб с бассейном стоит еще дороже — от 100 млн руб. и выше.

«Если раньше ставка делалась в основном на большие многофункциональные клубы, то сейчас открываются мини-студии, клиентская база которых может составлять 150–400 человек, и этого достаточно для быстрой окупаемости», — констатирует гендиректор XFIT Ирина Туманова.

Стали ли студии популярнее фитнес-клубов

Впрочем, несмотря на рост числа студий, говорить, что они стали популярнее фитнес-клубов, пока рано, уверен управляющий партнер FitnessData. По выручке и количеству посетителей крупные физкультурно-оздоровительные комплексы остаются более массовым форматом. В России в фитнес-студиях сейчас занимаются около 1 млн человек, а клиентов фитнес-клубов насчитывается около 4,5 млн, уточняет Боровиков.

Что происходит с фитнес-клубами в городах-миллионниках В крупнейших российских городах количество фитнес-клубов за последние четыре года увеличилось на четверть, свидетельствует статистика картографического сервиса 2ГИС. В августе 2023 года в 16 миллионниках насчитывалось около 5 тыс. фитнес-клубов — на 25% больше, чем в августе 2019-го (тогда их было около 4 тыс.). Среди пяти крупнейших по численности населения городов России наибольший прирост количества спортивных клубов к 2019 году оказался в Казани — на 79% (по состоянию на 1 августа 2023 года в городе их работало 183). В Новосибирске, где работает 399 фитнес-клубов, прирост составил 37%, в Санкт-Петербурге — 28% (765), в Москве — 21% (1,3 тыс.), в Екатеринбурге — 20% (305).

Президент Национального фитнес-сообщества (НФС; объединяет 2300 фитнес-клубов в 82 субъектах России) Елена Силина считает правильной зафиксированную 2ГИС динамику, но отмечает, что сервис видит не все объекты. По данным НФС, в первом полугодии 2023 года в России работало 8,9 тыс. объектов фитнес-отрасли. За первые шесть месяцев текущего года закрылось 107 объектов, а открылось 368, преимущественно студийного формата. Но если сравнить с допандемийным периодом, то количество всех фитнес-объектов в России все еще не достигло уровня 2019 года, когда их насчитывалось 13 тыс., обратила внимание Силина.

Интерес к фитнесу у россиян стабильный, но он явно не выше, чем несколько лет назад, комментирует Туманова зафиксированный сервисом рост числа спортивных клубов. Количество физкультурно-оздоровительных центров, по ее словам, растет, но незначительно, это может быть связано с тем, что отрасль оправилась после пандемии и санкционных потрясений. Рост индустрии спортивных услуг обусловлен трендом на здоровый образ жизни, который усилился после пандемии, считает менеджер сервиса поминутной оплаты фитнеса GOGYM Алексей Юр: «Многие люди, пережив локдаун, впервые начали тренироваться и сумели превратить фитнес в полезную привычку». В сети World Class отказались от комментариев. РБК направил запрос в Spirit Fitness и «Зебру».

В августе 2020 года, уже после снятия ковидных ограничений, в России работало на 30% меньше спортивных залов по сравнению с тем же месяцем 2019 года, а количество несетевых спортивных клубов сократилось на 37%, отметили аналитики IT-компании «Эвотор». По их данным, тогда основными причинами снижения спроса на услуги спортзалов стали удаленная работа, переезд за город, снижение платежеспособности населения и опасение заразиться ковидом.

Повлияли на фитнес-отрасль и геополитические события. В конце сентября 2022 года, спустя неделю после объявления в России частичной мобилизации, продажи клубных карт у фитнес-центров снизились на 10–25% год к году, а также участились случаи отказов от купленных абонементов. Среди основных причин возвратов длительных абонементов были названы опасения очередной волны коронавирусной инфекции, смена места жительства и снижение доходов.