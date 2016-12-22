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Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера
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Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера
Политика, 07:45
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Российских «троллей» заподозрили в попытке дискредитировать Мюллера
Российские интернет-тролли пытались дискредитировать деятельность комиссии Роберта Мюллера, расследующей вмешательство Москвы в выборы в США, утверждают американские эксперты
Роберт Мюллер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Исследование деятельности «российских групп по дезинформации» позволило сделать вывод о том, что они пытались дискредитировать Роберта Мюллера, сообщает Washington Post со ссылкой на представленные в сенат доклады двух экспертных групп. Тем самым «тролли» пытались защитить выигравшего президентские выборы Дональда Трампа.

Авторы докладов указывают, что при помощи фейковых аккаунтов в Facebook и Twitter злоумышленники распространяли информацию, что Мюллер замешан в коррупции, а руководимая им комиссия занималась теориями заговора.

Помимо этого в Instagram были попытки обвинить Мюллера в связях с «группировками радикальных исламистов».

Исходя из этого специалисты Оксфордского университета, а также компании Graphika (занимается анализом соцсетей) пришли к выводу, что действовавшие во время избирательной кампании «группы по дезинформации» не прекратили свою деятельность и после победы Трампа.

Первые выдержки из доклада опубликовала в минувшие выходные газета Washington Post. Издание указывало, что авторам доклада удалось найти доказательства вмешательства России. В частности, утверждалось, что для оплаты рекламы аккаунтов в ряде случаев использовались рубли, а в контактной информации якобы жителей США были российские номера телефонов.

В феврале 2018 года Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая Агентство интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

В Москве не раз отрицали причастность России к вмешательству в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что эта тема не является «приоритетной», а Кремлю «хватает и других забот». При этом он указал, что доступные для общественности результаты расследования комиссии Мюллера «вызывают непонимание и огромное количество вопросов».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: «фабрика троллей» , Роберт Мюллер
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