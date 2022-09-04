FT: в Лондоне упали цены на элитные дома из-за инфляции и оттока россиян

FT узнала о падении цен на элитные дома в Лондоне из-за оттока россиян

В Лондоне средняя стоимость элитного жилья упала почти на 18% относительно пика 2014 года, узнала FT. На рынок недвижимости в разные годы негативно влияли Brexit, пандемия, инфляция и отток российских покупателей

Фото: May James / Reuters

Растущая стоимость строительства элитного жилья в Лондоне и отток российских покупателей из-за санкций привели к спаду рынка премиальной жилой недвижимости в городе, пишет The Financial Times.

Агентство недвижимости Savills оценило, что, средняя цена на элитные дома в Лондоне сейчас на 17,6% ниже пикового значения 2014 года

«Это был долгий процесс, ужасный опыт. [Был] Brexit, пандемия и теперь военная операция. Рынок сейчас очень напряженный из-за растущей стоимости строительства», — заявил один из источников FT.

Строительные работы повышаются в цене на фоне максимальной за несколько десятилетий инфляции и повышения ключевой ставки в Великобритании, пишет издание.

Обеспеченные иностранные покупатели являются основной силой на рынке недвижимости Лондона, однако их число резко сократилось во время пандемии коронавируса и до сих пор не восстановилось. Российские покупатели, которые когда-то были обычным явлением в центре Лондона, в последние годы сократили свое присутствие и практически исчезли после начала военной операции на Украине, отмечает FT.

«Очевидно, что здесь нет русских, очень мало покупателей из Китая или арабских стран», — сказал председатель Aylesford International Эндрю Лэнгтон.

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Отчасти обеспеченные британцы инвестировали в недвижимость свои средства: они купили недвижимость на общую сумму 5 млн фунтов стерлингов ($5,75 млн) рекордными темпами, сообщило Savills.

В конце июля агентства недвижимости Betterhomes сообщило, что продажи недвижимости в Дубае в первой половине 2022 года выросли на 60%. За этот период было продано жилья на общую сумму, которая на 85% больше, чем за тот же период годом ранее.

По данным городского земельного комитета, в январе—июне в Дубае было продано рекордное число объектов — 37 762. Наиболее частыми покупателями оказались граждане Индии, Великобритании и Италии.

Россияне заняла четвертое место. Число покупателей из России выросло на 164% по сравнению с первой половиной 2021 года.

В марте Reuters писал, что обеспеченные россияне на фоне санкций переводят свои активы из Европы в Дубай. По данным The Financial Times, богатые россияне пытались обменять недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае.

The New York Times сообщала, что российская элита до введения западными странами новых санкций чаще летала в Европу, а теперь переориентировалась на Азию и Ближний Восток.