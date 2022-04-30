FT сообщила о попытках богатых россиян обменять жилье в Лондоне
Богатые россияне пытаются обменять роскошную недвижимость в Лондоне на элитное жилье в Дубае в попытках обойти финансовые ограничения, введенные странами Запада из-за военной операции на Украине, сообщает Financial Times.
По данным газеты, за последние недели в списке объектов недвижимости, который предлагают дубайские риелторы, оказались особняк в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж стоимостью £34 млн (около $42,7 млн) и квартира с тремя спальнями за £8 млн (около $10 млн).
Россияне хотят обменять эти и другие объекты, избежав банковских переводов и финансовых проверок, при этом они предлагают большие скидки на недвижимость в Великобритании.
Собеседники издания в Дубае сомневаются, что жители Объединенных Арабских Эмиратов пойдут на подобные сделки. Как отметил один из бизнесменов, получивший список с объектами недвижимости от риелтора, «в Лондоне нужно предоставлять слишком много документов». По словам одного из юристов, трудности могут возникнуть из-за того, что при сделках нужно платить гербовый сбор (налог, взимаемый при приобретении недвижимости и земли), также есть и другие обязательства по уплате пошлин.
Однако, по мнению других экспертов, если российский собственник не находится под санкциями, подобные сделки можно осуществить, если будет подписан договор о купле-продаже.
После начала военной операции на Украине и санкций Запада Дубай привлекает состоятельных россиян, поскольку ОАЭ сохраняют нейтральную позицию по отношению к конфликту. По словам представителя дубайского юридического агентства BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates Майкла Кортбави, у компании с начала боевых действий значительно выросло число клиентов-россиян. Кроме того, говорит он, закрытие представительств крупных международных юридических компаний в Москве создало резерв квалифицированных специалистов, которых можно нанять.
О том, что россияне стали интересоваться недвижимостью и открытием бизнеса в ОАЭ из-за санкций, FT сообщала еще в марте. В начале апреля Forbes написал, что российских миллиардеров привлекает гибкая визовая программа, поэтому они заинтересованы также в полноценном проживании в Дубае.
В конце марта Bloomberg сообщил, что бизнесмен Роман Абрамович планирует купить дом в Дубае на искусственном острове Палм-Джумейра. Его представитель это опроверг.