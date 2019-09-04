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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
По данным «Коммерсанта», на основе «Росгеологии» может появиться госкорпорация для привлечения частных инвесторов к шельфу. Недавно «Росгеология» попросила 300 млрд руб. на освоение Арктики
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.

Документ был подготовлен после того, как вице-премьер Юрий Трутнев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании госкомпании, которая займется доступом частных инвесторов к арктическому шельфу. При распределении шельфов Трутнев предлагает оставлять за госкомпанией 30%, в Минэнерго же считают нужным сохранить не меньше 50%, пишет издание.

Ожидать повышения привлекательности российского шельфа в ближайшее время трудно, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, на ситуации сказываются низкие для рентабельного освоения цены на нефть и санкционные ограничения.

В Минэнерго не ответили на запрос «Коммерсанта», а в «Росгеологии» отказались от комментариев.

После публикации на сайте газеты, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил журналистам, что госоператором работ на шельфе может стать уже существующая компания и добавил, что «та же «Росгеология» способна выполнять такую функцию.

В конце июля «Росгеология» представила план поиска и добычи ресурсов до 2045 года. Чтобы реализовать его, холдинг предлагает выделить ему 300 млрд руб. на 25 лет.

Бизнес
Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

Источники РБК сообщали, что Трутнев написал письмо Путину, в котором предупредил, что арктический шельф «не работает на экономическое развитие России». С 2012 года право на доступ к шельфу есть только у госкомпаний с пятилетним опытом работы (этим критериям соответствовали «Газпром» и «Роснефть»), с этого момента по настоящее время власти выдали 69 лицензий на разведку, обязав пробурить 86 скважин в течение 20 лет, однако, как пишет Трутнев, к лету 2019 года было пробурено только пять скважин. По его мнению, причина медленного развития заключается в отсутствии конкуренции. Он предложил допустить на шельф иностранных и российских инвесторов в консорциуме с созданной для этих целей госкомпании-оператора.

Позже собеседники РБК, близкие к профильным ведомствам, рассказали, что Минэнерго предложило закрепить контроль в консорциумах за российскими госкомпаниями. В случае такого подхода ситуация содержательно не изменится, а на интересе иностранных инвесторов к таким проектов будет сказываться тот факт, что у них не будет инструмента принятия решений, говорил один из источников.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Росгеология», шельф, госкорпорации
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