СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию

По данным «Коммерсанта», на основе «Росгеологии» может появиться госкорпорация для привлечения частных инвесторов к шельфу. Недавно «Росгеология» попросила 300 млрд руб. на освоение Арктики

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.

Документ был подготовлен после того, как вице-премьер Юрий Трутнев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании госкомпании, которая займется доступом частных инвесторов к арктическому шельфу. При распределении шельфов Трутнев предлагает оставлять за госкомпанией 30%, в Минэнерго же считают нужным сохранить не меньше 50%, пишет издание.

Ожидать повышения привлекательности российского шельфа в ближайшее время трудно, считает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. По его словам, на ситуации сказываются низкие для рентабельного освоения цены на нефть и санкционные ограничения.

В Минэнерго не ответили на запрос «Коммерсанта», а в «Росгеологии» отказались от комментариев.

После публикации на сайте газеты, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил журналистам, что госоператором работ на шельфе может стать уже существующая компания и добавил, что «та же «Росгеология» способна выполнять такую функцию.