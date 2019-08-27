Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями

Минэнерго готово разрешить частным компаниям добычу на шельфе только в качестве миноритариев, а контроль сохранить за госкомпаниями. Вице-премьер Юрий Трутнев ранее предлагал оставить государству только 30% в новых проектах

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство может пустить на арктический шельф частные нефтегазовые компании лишь частично — как миноритарных акционеров будущих проектов, такой позиции придерживается министр энергетики Александр Новак. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к участникам совещания на эту тему.

Глава Минэнерго, в частности, предложил закрепить за госкомпаниями 51% в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе, добавляет один из них. С такой позицией в целом согласен вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК), рассказали РБК два источника в профильных ведомствах.

Но это противоречит идее вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), который в конце июля предложил президенту Владимиру Путину внедрить в России «норвежскую модель» развития шельфа и сохранить за госкомпаниями только 30% в консорциумах. Сейчас добывать нефть и газ на шельфе могут только государственные «Роснефть» и «Газпром», но Трутнев недоволен их работой. Правительство выдало им уже 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, но компании сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше, писал он Путину. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году Трутнев оценил в 18 трлн руб.

Сейчас частные компании и так могут выступать миноритарными партнерами «Роснефти» и «Газпрома», поэтому предложенный Новаком вариант либерализации доступа на шельф ничего содержательно не изменит: контроль останется у государства, а у частных и иностранных инвесторов не будет инструмента принятия решений по этим проектам, а значит, и дополнительного желания в них инвестировать, отмечает собеседник РБК, близкий к Минприроды.

Правительство окончательно сформулирует позицию, когда ведомства представят конкретные предложения, сказал РБК представитель Козака. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК.