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Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Бизнес ,  
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Минэнерго предложило сохранить контроль на шельфе за госкомпаниями
Минэнерго готово разрешить частным компаниям добычу на шельфе только в качестве миноритариев, а контроль сохранить за госкомпаниями. Вице-премьер Юрий Трутнев ранее предлагал оставить государству только 30% в новых проектах
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство может пустить на арктический шельф частные нефтегазовые компании лишь частично — как миноритарных акционеров будущих проектов, такой позиции придерживается министр энергетики Александр Новак. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к участникам совещания на эту тему.

Глава Минэнерго, в частности, предложил закрепить за госкомпаниями 51% в консорциумах, которые смогут получить лицензии на шельфе, добавляет один из них. С такой позицией в целом согласен вице-премьер Дмитрий Козак (курирует ТЭК), рассказали РБК два источника в профильных ведомствах.

Но это противоречит идее вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), который в конце июля предложил президенту Владимиру Путину внедрить в России «норвежскую модель» развития шельфа и сохранить за госкомпаниями только 30% в консорциумах. Сейчас добывать нефть и газ на шельфе могут только государственные «Роснефть» и «Газпром», но Трутнев недоволен их работой. Правительство выдало им уже 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа на шельфе, но компании сорвали освоение участков и не торопятся работать в условиях отсутствия конкуренции и огромных запасов на суше, писал он Путину. Упущенную выгоду в приросте ВВП к 2035 году Трутнев оценил в 18 трлн руб.

Сейчас частные компании и так могут выступать миноритарными партнерами «Роснефти» и «Газпрома», поэтому предложенный Новаком вариант либерализации доступа на шельф ничего содержательно не изменит: контроль останется у государства, а у частных и иностранных инвесторов не будет инструмента принятия решений по этим проектам, а значит, и дополнительного желания в них инвестировать, отмечает собеседник РБК, близкий к Минприроды.

Правительство окончательно сформулирует позицию, когда ведомства представят конкретные предложения, сказал РБК представитель Козака. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. Представитель Трутнева пока не ответил на запрос РБК.

26 августа Козак и Трутнев провели совещание, по итогам которого поручили министерствам подготовить законопроект о стимулах для развития арктического шельфа, в том числе о возможном допуске к нему частных компаний. Соответствующий законопроект должен быть готов уже в сентябре, а окончательное решение должен принять президент, говорит один из источников РБК. Правительство не планирует перераспределять уже выданные лицензии, речь идет только об участках нераспределенного фонда арктического шельфа. Ресурсы нераспределенного фонда оцениваются в 11,5 трлн куб. м природного газа и 2,7 млрд т нефти, сказал РБК представитель Минприроды. Это около 10% ресурсов шельфа, говорил источник, близкий к одному из участников совещания, отмечая, что на эти участки пока нет претендентов. Правительство планирует ужесточить контроль за исполнением лицензионных обязательств, но только для получателей новых лицензий, добавил он.

Вопрос допуска частных компаний на шельф регулярно обсуждается в правительстве. В 2012 году об этом президента Путина просили руководители крупнейших частных компаний — ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и ТНК-BP (две последние куплены «Роснефтью» в 2013–2016 годах). ЛУКОЙЛ вновь поднимал вопрос в 2015 году, но решений принято не было.

Представители «Роснефти», «Газпрома», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» пока не ответили на запросы РБК.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова
Теги: Юрий Трутнев, Дмитрий Козак, «Роснефть», ОАО "Газпром", арктический шельф
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