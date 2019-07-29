«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

В ведомстве разработали план поиска и добычи ресурсов на срок до 2045 года. Деньги предлагается взять в Фонде национального благосостояния

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков подготовил презентацию, в которой предложил использовать ресурсы его ведомства для воспроизводства минерально-сырьевой базы из ресурсов Арктики и возрождения Северного морского пути, сообщает газета «Коммерсантъ». Он уже предложил правительству разработать соответствующую госпрограмму до 1 октября.

Горьков подготовил и схему финансирования до 2045 года: до 2024 года его ведомство рассчитывает получить 89,3 млрд рублей, до 2035 года — 104,6 млрд рублей, до 2045 года — 98,6 млрд рублей. По мнению главы «Росгеологии», деньги для этого проекта можно взять в том числе в Фонде национального благосостояния.

За полученные средства Росгеология обещает разведать углеводороды в Арктике, провести поисково-оценочные работы, а затем начать бурение.

Сторонником госпрограммы «Коммерсантъ» называет курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева. Последний в ходе заседания соответствующей госкомиссии раскритиковал «неудовлетворительную работу Минприроды по разведке арктических месторождений».