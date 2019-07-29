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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Экономика ,  
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«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики
В ведомстве разработали план поиска и добычи ресурсов на срок до 2045 года. Деньги предлагается взять в Фонде национального благосостояния

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков подготовил презентацию, в которой предложил использовать ресурсы его ведомства для воспроизводства минерально-сырьевой базы из ресурсов Арктики и возрождения Северного морского пути, сообщает газета «Коммерсантъ». Он уже предложил правительству разработать соответствующую госпрограмму до 1 октября.

Горьков подготовил и схему финансирования до 2045 года: до 2024 года его ведомство рассчитывает получить 89,3 млрд рублей, до 2035 года — 104,6 млрд рублей, до 2045 года — 98,6 млрд рублей. По мнению главы «Росгеологии», деньги для этого проекта можно взять в том числе в Фонде национального благосостояния.

За полученные средства Росгеология обещает разведать углеводороды в Арктике, провести поисково-оценочные работы, а затем начать бурение.

Общество
Экс-главу ВЭБа Сергея Горькова назначили гендиректором «Росгеологии»

Сторонником госпрограммы «Коммерсантъ» называет курирующего Арктику вице-премьера Юрия Трутнева. Последний в ходе заседания соответствующей госкомиссии раскритиковал «неудовлетворительную работу Минприроды по разведке арктических месторождений».

Между тем «Коммерсантъ» отмечает, что «Росгеология» уже допускала неисполнение условий госконтрактов, что неоднократно фиксировали Роснедра и Счетная палата. Также источники издания указывали, что компания не справлялась с проведением сейсмики на шельфе, привлекая китайцев и вступала в конфликты с недропользователями.

Нынешний глава «Росгеологии» Сергей Горьков возглавил ведомство в апреле этого года. До этого выпускник академии ФСБ, работал в коммерческих структурах (в том числе в ЮКОСе), был председателем «Внешэкономбанка» и являлся заместителем министра экономического развития.

Автор: Артем Филипенок
Теги: «Росгеология», Арктика
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