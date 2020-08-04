Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

Отсутствие жалоб на решение Датского энергетического агентства дает возможность использовать при строительстве в акватории Дании суда, способные удерживаться в одной точке с помощью якорных систем позиционирования

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В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила ТАСС представитель Energiklagenævnet Клара Агнес Тролле Миккелсен.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение DEA от 6 июля 2020 года, разрешающее Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что решение DEA может быть обжаловано в Апелляционном энергетическом совете в течение четырех недель, при этом последним сроком подачи жалобы было установлено 3 августа.

Разрешение DEA дает возможность использовать при строительстве в акватории Дании суда, способные удерживаться в одной точке с помощью якорных систем позиционирования. В частности, под эти требования подходит российский трубоукладчик «Фортуна», который имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. Судя по данным сервисов VesselFinder и MarineTraffic, «Фортуна», которая ранее использовалась при строительстве «Северного потока-2» в российской акватории, сейчас стоит в немецком порту Росток.