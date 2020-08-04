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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

Отсутствие жалоб на решение Датского энергетического агентства дает возможность использовать при строительстве в акватории Дании суда, способные удерживаться в одной точке с помощью якорных систем позиционирования
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Фото: Vitaly Nevar / Reuters
Фото: Vitaly Nevar / Reuters

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила ТАСС представитель Energiklagenævnet Клара Агнес Тролле Миккелсен.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение DEA от 6 июля 2020 года, разрешающее Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями», — сказала она.

Ранее сообщалось, что решение DEA может быть обжаловано в Апелляционном энергетическом совете в течение четырех недель, при этом последним сроком подачи жалобы было установлено 3 августа.

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Бизнес
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Разрешение DEA дает возможность использовать при строительстве в акватории Дании суда, способные удерживаться в одной точке с помощью якорных систем позиционирования. В частности, под эти требования подходит российский трубоукладчик «Фортуна», который имеет 12-точечную якорную систему позиционирования. Судя по данным сервисов VesselFinder и MarineTraffic, «Фортуна», которая ранее использовалась при строительстве «Северного потока-2» в российской акватории, сейчас стоит в немецком порту Росток.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Разрешение на строительство участка «Северного потока-2» протяженностью примерно 150 км Дания дала в октябре 2019 года. Однако уже в декабре США ввели санкции против «Северного потока-2», и строящая газопровод швейцарская компания Allseas отвела свои суда, оборудованные системой динамического позиционирования, из района строительства.

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Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью 1224 км каждая по дну Балтийского моря. «Северный поток-2» будет поставлять газ из России в Германию, его мощность составляет 55 млрд куб. м. Оператором строительства газопровода выступает Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является ПАО «Газпром».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дания, Северный поток-2
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