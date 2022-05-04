Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции
Германия 2 мая прекратила физический реверс российского газа в Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — приводятся его слова в Telegram-канале компании.
Полученный газ Польша в том числе использует для закачки в свои подземные хранилища, при том что они в среднем заполнены на 80%, а хранилища Европы — на 34%, отметил Куприянов.
«Виртуальный реверс» предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае газ физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.
Также на этой неделе число заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличилось в среднем на 43%, отметил представитель «Газпрома».
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные государства, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания, должны платить за поставки газа в рублях.
Некоторые страны, в том числе Польша, заявили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий контрактов, которые предполагают оплату в долларах или евро.
Польская компания PGNiG 26 апреля сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил ее об остановке поставок газа. Компания сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании.
«Газпром» 27 апреля остановил поставки газа PGNiG, заявив, что до конца 26 апреля так и не получил платежи в рублях от этой компании за апрельские поставки.
В российской компании также предупредили, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. На следующий день «Газпром» заявил, что Польша получает российский газ из Германии.