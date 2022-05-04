Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Европейский союз настольного тенниса оспорит решение восстановить россиян Спорт, 17:48
Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Pro, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:40
Оппозиция в Ереване начала покидать площадь перед парламентом Политика, 17:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 17:40
Инжиниринговая компания Emerson решила выйти из бизнеса в России Бизнес, 17:37
Эксперты предсказали повышение ставки ФРС на 50 б.п. впервые с 2000 года Инвестиции, 17:31
Как санкции и кооперация могут помочь избежать климатической катастрофы Зеленая экономика, 17:30
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включат в Зал славы рок-н-ролла Стиль, 17:28
Суд в Москве приговорил «врио президента СССР» к восьми годам колонии Общество, 17:26
В городе под Киевом назвали набережную в честь премьера Британии Джонсона Политика, 17:17
Merlion запустила портал о развитии и продвижении новых ИТ-продуктов РБК+, 17:11
В НАТО заявили, что акт с Россией «не сдержит» действия альянса Политика, 17:10
Минфин раскрыл среднюю цену на нефть Urals Экономика, 17:06
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Польша начала получать газ через виртуальный реверс из Италии и Франции

Полученный газ Польша использует для закачки в свои хранилища, при том что они заполнены на 80%, тогда как хранилища Европы — на 34%, рассказали в «Газпроме»
«Газпром» GAZP ₽234,12 -2,61% Купить
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

Германия 2 мая прекратила физический реверс российского газа в Польшу по трубопроводу Ямал — Европа, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — приводятся его слова в Telegram-канале компании.

Полученный газ Польша в том числе использует для закачки в свои подземные хранилища, при том что они в среднем заполнены на 80%, а хранилища Европы — на 34%, отметил Куприянов.

«Виртуальный реверс» предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае газ физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

В ЕС сочли нарушением контракта отключение Польши и Болгарии от газа
Политика
Фото:Czarek Sokolowski / AP

Также на этой неделе число заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину увеличилось в среднем на 43%, отметил представитель «Газпрома».

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 апреля недружественные государства, в том числе все страны ЕС, США и Великобритания, должны платить за поставки газа в рублях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция бьет рекорды: что будет с акциями и недвижимостью
Статьи
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса»
Статьи
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи

Некоторые страны, в том числе Польша, заявили, что не намерены платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условий контрактов, которые предполагают оплату в долларах или евро.

Польская компания PGNiG 26 апреля сообщила, что «Газпром экспорт» уведомил ее об остановке поставок газа. Компания сочла решение «Газпрома» нарушением контракта и заявила о намерении предъявить претензии в адрес российской компании.

«Газпром» 27 апреля остановил поставки газа PGNiG, заявив, что до конца 26 апреля так и не получил платежи в рублях от этой компании за апрельские поставки.

В российской компании также предупредили, что в случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем. На следующий день «Газпром» заявил, что Польша получает российский газ из Германии.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Виктория Тютина Виктория Тютина
Газпром Германия газ Польша
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Власти Нигерии заявили о планах России финансировать газопровод в Европу
Экономика
Итальянский министр допустил отказ от российского газа к 2024 году
Экономика
В ЕС сочли нарушением контракта отключение Польши и Болгарии от газа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter