Российские компании наладили поставки товаров IKEA

После ухода IKEA из России ее товары продолжают попадать в страну — поставки в рамках параллельного импорта наладили местные компании. За полтора года они привезли минимум 12 млн товаров. Но интерес россиян к IKEA снижается

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российские компании освоили параллельный импорт товаров шведской IKEA, покинувшей страну после начала специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствуют данные портала «Декларации-соответствия.рус», на котором публикуется информация о выданных декларациях о соответствии ввозимой в страну продукции требованиям профильных технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Без этих документов легально выпускать товар в оборот, как импортный, так и местного производства, нельзя.

Из данных портала можно сделать вывод, что поставки товаров IKEA сторонними компаниями начались с лета 2022 года. С этого момента они начали активно подавать декларации соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA of Sweden AB. Наибольшее количество деклараций подали калининградские компании ТКВ и «Студия кухни» — 32 и 22 заявления соответственно. Объем партий указан не во всех декларациях, но из имеющихся данных следует, что примерно за полтора года только эти две компании могли ввезти в Россию суммарно более 12 млн товаров IKEA.

Всего с лета 2022-го по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя, из них семь — из Калининграда или Калининградской области. Впрочем, некоторые из них подали всего несколько заявлений, задекларировав поставки одного или нескольких товаров.

Что произошло с IKEA в России Шведская IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для дома. С 2000 года в России открылись 26 магазинов компании, основная их часть была в Московском регионе. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине, IKEA сообщила о приостановке продаж в стране, объяснив это сбоями в логистике. В июне того же года в компании объявили, что сократят бизнес в России, уволив часть сотрудников, а также выставив на продажу четыре свои фабрики в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Тогда же IKEA начала финальную распродажу в России, принять участие в которой сначала могли только сотрудники компании, а с 1 июля — все желающие. Официальное завершение распродажи произошло 15 августа. При этом поставки товаров IKEA, судя по данным портала «Декларации-соответствия.рус», все это время продолжались — с марта 2022 года компания подала около 250 заявлений, последнее было в октябре. К осени 2023 года компания продала свои российские фабрики местным мебельным компаниям. Торговые центры «Мега», которыми владела IKEA, выкупил Газпромбанк, получивший 14 объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.

Какие товары возят параллельные импортеры

Согласно данным портала, ассортимент поставляемый в рамках параллельного импорта товаров IKEA, довольно широкий. Так, например, компания ТВК декларировала холодильники, посудомоечные и стиральные машины, плиты и вытяжки, а также микроволновые печи и светильники. Объем партий, исходя из сведений документов, где он указывался, чаще всего составлял 10 тыс. единиц каждого вида товара.

Гораздо большие объемы декларировала «Студия кухни» — 12 заявлений на соответствие техрегламентам ввозимой детской мебели на 500 тыс. единиц товара каждая, а также две декларации по 3 млн на светильники IKEA. Примечательно, что эта компания подавала несколько заявлений на продукцию собственного производства, но также под брендом IKEA. Согласно данным СПАРК, «Студия кухни» работает с 2017 года, ее учредитель — Павел Шух. Выручка компании в 2021 году, согласно бухгалтерской отчетности, составила 46,9 млн руб. (более актуальные данные не раскрываются).

Компания ТВК существует значительно дольше — с 1994 года. На ее сайте указано, что товары IKEA она возит из магазина шведской компании в польском городе Гданьске. При этом, согласно данным «Декларации-соответствия.рус», она поставляет не только товары IKEA, но и британской Dyson, также покинувшей российский рынок. На запрос РБК в ТВ» не ответили, указанный в СПАРК телефон «Студии кухни» был не доступен.

Кроме светильников, мебели и кухонной техники импортеры декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, «изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода», будильники и другую продукцию.

Пользуется ли IKEA спросом

Большая часть импортируемых товаров IKEA продается на маркетплейсах, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это подтверждают и сами маркетплейсы, в частности Ozon. Кроме того, напоминает Бурмистров, в ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» договорился о выкупе товарных остатков IKEA. Их объем составлял более 20 млн товарных единиц во всех категориях, то есть почти в два раза больше указанного в декларациях импортеров объема, обращает внимание Бурмистров. В денежном выражении поставки в рамках параллельного импорта, по оценкам Бурмистрова, могут составлять лишь около 25% объема продаж IKEA до ухода из России (в 2021 году превышали 150 млрд руб.).

Мебель IKEA на «Яндекс Маркете» уже распродана, рассказал РБК представитель маркетплейса. При этом, чтобы продолжать поддерживать ассортимент товаров для дома на площадке, «Яндекс Маркет» запустил собственный бренд Pragma, который будет выпускать мебель, домашний текстиль, сантехнику и товары для ванной комнаты, кухни, уборки, освещение и системы хранения, уточнили в компании.

Из-за ослабления рубля и при этом подорожавшей логистики конкурентная способность импортных товаров сильно снизилась, говорит Бурмистров. Привлекательная цена продукции IKEA обеспечивалась в первую очередь производством в России, отмечает он. Среди потребителей остаются любители скандинавского дизайна, но такую мебель, по словам Бурмистрова, уже давно научились делать и российские компании. Кроме того, продолжает эксперт, некоторые бывшие поставщики IKEA либо продолжают завозить ту же самую продукцию, но под другими брендами, либо копируют дизайн шведской компании.

Так, в июне 2023 года в Москве открылся магазин мебели «Гуд лакк» от фабрики, ранее производившей товары IKEA. В компании заявляли о намерении открыть более тысячи розничных точек на всей территории России и Белоруссии, часть из них по франшизе. На тот момент производством для бренда занимались 14 мебельных компаний из России и Белоруссии. Пока что, судя по данным сайта «Гуд лакк», открывшийся в прошлом году магазин остается единственным, хотя и анонсировано открытие еще одной точки, также в Москве.



По прогнозам Бурмистрова, популярность IKEA в России будет снижаться, и в 2024 году объемы поставок в рамках параллельного импорта сократятся в полтора или даже два раза. О снижении популярности IKEA говорят и в Ozon. Сила бренда еще имеет вес в ряде типов товаров, но интерес к нему утихает, отметили там. Покупатели чаще интересуются продукцией локальных производителей, добавил представитель маркетплейса.