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Пандемия коронавируса ,  
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Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах

Разный подход к режиму самоизоляции в регионах приводит к снижению трафика у крупнейших сетей гипермаркетов. Они теряют до половины потока в отдельных городах, где потребители не осведомлены о возможности посещать такие магазины
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании. По его словам, трафик «Ашана» упал в Казани, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

По мере введения мер по препятствованию распространения коронавируса региональные власти создают свои правила передвижения, которые ставят под вопрос возможность горожан совершать покупки не в ближайшем к месту проживания магазине, а в гипермаркете. «Во многих регионах ужесточены меры передвижения для жителей, и клиенты обращаются в колл-центр компании с вопросом: «Могут ли они к нам приехать, открыты ли гипермаркеты?» — рассказал представитель «Ашана».

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В сети «Лента» также отмечают падение трафика в магазинах в торговых центрах. В одном из иркутских торговых центров, где расположен гипермаркет, владелец торгового центра самостоятельно ограничил количество посетителей в магазине до 50 человек.

По словам ретейлеров, региональные чиновники по-разному трактуют не только нормы, касающиеся возможности посещать магазины, но и принцип работы самих сетей. «Покупатели не понимают, что в магазин можно приехать на машине. Снижение трафика будет критическим, если гражданам не разъяснят, что на машине приехать в гипермаркет можно», — пояснила директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова. В Ростове, по ее словам, к рознице поступило требование убрать из магазинов продукцию, не входящую в список товаров первой необходимости.

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В сети «Лента» пока не берутся оценить снижение трафика в регионах.

В гипермаркетах «Глобус» не столкнулись со снижением трафика. Однако, как уточнил представитель компании, в социальных сетях и по номеру контакт-центра покупатели спрашивают о режиме работы гипермаркета. Гипермаркеты работают в штатном режиме, речь о закрытии или ограничении часов работы не идет, уточнил представитель «Глобуса».

Все магазины продовольственных торговых сетей вне зависимости от формата и местоположения, в том числе супермаркеты и гипермаркеты в торговых центрах работают в обычном режиме, информирует Ассоциация компаний розничной торговли. Она призывает органы местной власти и управления «не вводить ограничений на возможность для граждан совершать поездки в торговые центры и гипермаркеты для приобретения продуктов и товаров первой необходимости».

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Проблему с введением в отдельных регионах собственного порядка перемещения граждан заметили уже и в правительстве. Минпромторг в пятницу направил во все региональные администрации указания о работе «организаций и объектов, обеспечивающих функционирование товаропроводящей сети» (есть в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердили два участника потребительского рынка). Министерство требует довести до всех сторон, что посещение гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок разрешено.

Эта мера, как отмечает в документе министр Денис Мантуров, необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить жителей по разным торговым точкам. Однако во всех форматах торговли должно быть неукоснительное соблюдение всех санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями, напоминают в Минпромторге.

В министерстве подтвердили подлинность письма.

Автор: Анна Левинская
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: ретейл, Ашан, сеть Лента, гипермаркеты, Globus
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