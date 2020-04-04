Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах

Разный подход к режиму самоизоляции в регионах приводит к снижению трафика у крупнейших сетей гипермаркетов. Они теряют до половины потока в отдельных городах, где потребители не осведомлены о возможности посещать такие магазины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На этой неделе ретейлер «Ашан» зафиксировал снижение потребительского потока до 50% в пяти российских регионах, сообщил РБК представитель компании. По его словам, трафик «Ашана» упал в Казани, Уфе, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

По мере введения мер по препятствованию распространения коронавируса региональные власти создают свои правила передвижения, которые ставят под вопрос возможность горожан совершать покупки не в ближайшем к месту проживания магазине, а в гипермаркете. «Во многих регионах ужесточены меры передвижения для жителей, и клиенты обращаются в колл-центр компании с вопросом: «Могут ли они к нам приехать, открыты ли гипермаркеты?» — рассказал представитель «Ашана».

В сети «Лента» также отмечают падение трафика в магазинах в торговых центрах. В одном из иркутских торговых центров, где расположен гипермаркет, владелец торгового центра самостоятельно ограничил количество посетителей в магазине до 50 человек.

По словам ретейлеров, региональные чиновники по-разному трактуют не только нормы, касающиеся возможности посещать магазины, но и принцип работы самих сетей. «Покупатели не понимают, что в магазин можно приехать на машине. Снижение трафика будет критическим, если гражданам не разъяснят, что на машине приехать в гипермаркет можно», — пояснила директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова. В Ростове, по ее словам, к рознице поступило требование убрать из магазинов продукцию, не входящую в список товаров первой необходимости.