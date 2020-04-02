Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов

Московские и областные власти начали подготовку пропускной системы для сотрудников продовольственной розницы, которые продолжат работать в режиме самоизоляции. Торговые сети со среды направляют чиновникам сведения о сотрудниках

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Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу. Об этом РБК рассказали три источника в торговых сетях.

Данные направляются в Департамент торговли и услуг Москвы и министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

РБК направил запросы в столичный департамент и подмосковное министерство.

«Мы предоставляем данные о сотрудниках компании в офисе и магазинах, водителях грузовиков и сотрудниках складов, в список также включены подрядчики, которые выполняют уборку, ремонт и эксплуатацию помещений», — говорит один из собеседников РБК.