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Власти Москвы и Подмосковья начали сбор данных о сотрудниках магазинов

Московские и областные власти начали подготовку пропускной системы для сотрудников продовольственной розницы, которые продолжат работать в режиме самоизоляции. Торговые сети со среды направляют чиновникам сведения о сотрудниках
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компании продовольственной розницы с 1 апреля формируют списки сотрудников, которым в условиях режима самоизоляции, введенного в Москве и области, необходимы специальные пропуска для передвижения по городу. Об этом РБК рассказали три источника в торговых сетях.

Данные направляются в Департамент торговли и услуг Москвы и министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

РБК направил запросы в столичный департамент и подмосковное министерство.

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«Мы предоставляем данные о сотрудниках компании в офисе и магазинах, водителях грузовиков и сотрудниках складов, в список также включены подрядчики, которые выполняют уборку, ремонт и эксплуатацию помещений», — говорит один из собеседников РБК.

Чиновники запросили фамилии, имена и отчества, СНИЛС, должность и паспортные данные, включая место регистрации и фактического проживания.

Другой ретейлер, по словам одного из его сотрудников, направил данные о личном и грузовом транспорте сотрудников. Пока сведений о том, как будут выглядеть и действовать пропуска у сотрудников компаний, нет.

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Игроков рынка беспокоит механизм получения пропуска: многие линейные сотрудники не зарегистрированы в Москве и Московской области, а значит не смогут воспользоваться официальными порталами для идентификации.

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Ряд регионов уже начал использовать пропускные системы на период самоизоляции, для тех граждан, которым необходимо перемещаться по городу для рабочих или личных нужд.

В Астраханской области спецдокумент — пропуск с идентификационным номером, со 2 апреля, в МФЦ получают те лица и организации, которые задействованы в производственном процессе непрерывного цикла. Все компании утверждаются штабом по противодействию завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Для сотрудников администрации, Думы, территориальных органов власти и правоохранительных органов, а также сотрудников СМИ ограничений нет. Подробно расписана только процедура получения пропусков для организаций.

С 31 марта жесткий режим самоизоляции действует в Самарской области. Правительство утвердило форму получения пропусков, они предоставляются гражданам, работающим в медицинских организациях, на непрерывном производстве, в государственных органах, компаниях, связанных с обеспечением населения продуктами питания, ремонтных организациях и т.п. Справку выдает работодатель.

Схожий пропускной режим действует и в Пермском крае. С 1 апреля, работодатель выдает оригинал разрешения на «следование к месту работы» каждому задействованному сотруднику предприятия, приложив к нему копию локального нормативного акта, и памятку о том, что пропуск может использоваться только для поездки на работу и обратно.

Ранее столичные власти сообщали, что московское правительство пропишет в отдельном акте вид специальных пропусков и порядок их выдачи. Сейчас передвижения по городу ограничены в соответствии с предыдущим указом мэра Москвы Сергея Собянина.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Режим полной самоизоляции для всех граждан начался с полуночи 30 марта. Покидать дом можно в том числе для выноса мусора, похода за продуктами и в аптеку, неотложной поездки на работу. Собянин уточнял, что в ближайшую неделю власти развернут в Москве «умную систему контроля» за соблюдением самоизоляции.

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Платформу для выдачи электронных пропусков, для жителей Московской области во время действия режима самоизоляции разработают к 6 апреля, уточнял в эфире телеканала «Россия 1» губернатор области Андрей Воробьев. Срок возможного введения пропусков он не уточнил. Система будет «интегрирована с Москвой».

Автор: Анна Левинская
Теги: торговля, департамент торговли и услуг Москвы, пропуск
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