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Война санкций ,  
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Суд арестовал имущество экс-директора Google в России на ₽232 млн

Суд арестовал имущество экс-главы российской дочки Google Соловьевой на ₽232 млн
Сюжет
Война санкций
Суд вынес решение об аресте имущества экс-управляющего директора ООО «Гугл» Юлии Соловьевой в рамках заявления конкурсного управляющего Валерия Таляровского
Юлия Соловьева
Юлия Соловьева (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего управляющего директора ООО «Гугл» (российская «дочка» Google) Юлии Соловьевой на 232,7 млн руб., сообщает РАПСИ.

Решение было вынесено в рамках заявления конкурсного управляющего «Гугл» Валерия Таляровского о привлечении к ответственности по обязательствам российского юрлица Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, бывшего генерального директора «Гугл» Дэвида Мунро Снэддона, Соловьевой и других топ-менеджеров.

Таляровский пояснил, что принятие обеспечительных мер позволит сохранить возможность, что кредиторы удовлетворят свои требования, пишет агентство. По его словам, уполномоченные органы на период проведения процедуры банкротства наложили арест на земельный участок, жилой дом в Подмосковье и мотоцикл BMW, принадлежащие Соловьевой.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Гугл» сообщил о намерении обратиться в суд для признания банкротства в мае 2022 года. В сентябре суд признал заявление обоснованным и ввел наблюдение на полгода, после апелляции в ноябре было вновь назначено наблюдение с утверждением нового временного управляющего — им стал Таляровский из СРО арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». В октябре 2023-го суд признал ООО «Гугл» банкротом. Таляровский тогда сообщил, что размер требований кредиторов компании, включенных в реестр, составляет почти 54 млрд руб.

Выручка ООО «Гугл» в 2022 году составила 24,17 млрд руб., чистый убыток — 10,2 млрд руб. В 2023-м выручка была нулевой.

С 2020 года в России продолжаются суды медийных компаний с Google, они начались в 2020 году после того, как YouTube заблокировал аккаунты российских СМИ «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли». К январю 2025-го общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона руб., рассказывали источники РБК (дуодециллион — это единица с 39 нулями).

Материал дополняется

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Google ООО «Гугл» арест имущества
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