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Падение цен на нефть ,  
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Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Рост составил более 2% для нефти Brent и более 3% — для WTI. Новая сделка ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти на 9,7 млн барр./сутки, что является рекордным сокращением в истории
BRENT BR-5.20 $25,46 +13%
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки. Так, в 08:08 мск нефть марки Brent с поставкой в июле стоила $27,09, показав рост на 2,3%. На максимуме фьючерс на Brent стоил $27,7 (03:10 мск).

Нефть марки WTI (июньский фьючерс) в 08:10 мск торговалась на уровне $19,46, увеличившись на 3,2%. В моменте WTI стоила $20,3.

Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу. Наиболее сильное сокращение будет действовать только два месяца, после этого, с июля 2020 года, сокращение составит 7,7 млн барр./сутки, а с 1 января — 5,8 млн барр./сутки.

На долю России придется 2,5 млн барр./сутки от общего уровня сокращения добычи, то есть 22,7% от всей добычи страны (база сокращения — 11 млн барр.). Однако, по данным источников РБК, сокращение составит около 17–18%, так как реальная добыча в марте 2020 года составляла 10,3–10,4 млн барр.

Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу на 10 млн баррелей в день
Экономика
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Необходимость в новой сделке возникла после того, как предыдущая, которая была заключена в 2017 году, перестала действовать с 1 апреля 2020 года. Перед этим страны-участницы не договорились о ее продлении и после расторжения соглашения объемы добываемой нефти оказались на усмотрении самих стран.

Это негативно сказалось на мировом нефтяном рынке, вызвав обвал цен на сырье на 30%. Позже нефть отыграла часть падения, но к прежнему уровню цен так и не вернулась. Ситуация усугублялась просевшим из-за пандемии коронавируса спросом. По словам министра энергетики России Александра Новака, из-за распространения инфекции спрос сократился на 20%. Еще три года назад предложение превышало спрос на 3 млн барр./сутки, а в условиях пандемии эта величина выросла до 20 млн барр./сутки, подчеркивал он. Министр отмечал, что такой ситуации на рынке никогда не было.

Все это вынудило страны, участвовавшие в сделке ОПЕК+, вновь сесть за стол переговоров для заключения нового соглашения о сокращении добычи нефти.

Автор: Мария Лисицына
Теги: ОПЕК+, добыча нефти
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