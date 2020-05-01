Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Рост составил более 2% для нефти Brent и более 3% — для WTI. Новая сделка ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти на 9,7 млн барр./сутки, что является рекордным сокращением в истории

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки. Так, в 08:08 мск нефть марки Brent с поставкой в июле стоила $27,09, показав рост на 2,3%. На максимуме фьючерс на Brent стоил $27,7 (03:10 мск).

Нефть марки WTI (июньский фьючерс) в 08:10 мск торговалась на уровне $19,46, увеличившись на 3,2%. В моменте WTI стоила $20,3.

Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю. В течение действия сделки (до мая 2022 года) страны будут постепенно наращивать добычу. Наиболее сильное сокращение будет действовать только два месяца, после этого, с июля 2020 года, сокращение составит 7,7 млн барр./сутки, а с 1 января — 5,8 млн барр./сутки.

На долю России придется 2,5 млн барр./сутки от общего уровня сокращения добычи, то есть 22,7% от всей добычи страны (база сокращения — 11 млн барр.). Однако, по данным источников РБК, сокращение составит около 17–18%, так как реальная добыча в марте 2020 года составляла 10,3–10,4 млн барр.