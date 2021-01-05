Названы утвержденные ОПЕК+ условия увеличения добычи нефти в России

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В ходе прошедших 5 января переговоров представителями стран-участниц ОПЕК+ было принято решение о том, что в феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны — Россия и Казахстан. Об этом сообщает портал Informбюро.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

В общей сложности Россия и Казахстан увеличат свою добычу на 75 тыс. барр. в сутки, при этом большая часть этой квоты — 65 тыс. барр. — придется на Россию, а оставшиеся 10 тыс. на Казахстан.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники и черновик соглашения сообщило, что Россия и Казахстан в феврале-марте увеличат свою добычу на 75 тыс. барр., а Саудовская Аравия добычу на своих месторождениях сократит.

Агентство Bloomberg со ссылкой на участников конференции также сообщило, что Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в общей сложности на 75 тыс. барр. в сутки, а Саудовская Аравия снизит свою добычу. Достигнутая договоренность, отмечает Bloomberg, позволит всем участников переговоров получить то, что им нужно: относительно высокие цены на нефть для Саудовской Аравии и увеличение объемов добычи для России.