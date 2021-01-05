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Экономика ,  
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Названы утвержденные ОПЕК+ условия увеличения добычи нефти в России

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В ходе прошедших 5 января переговоров представителями стран-участниц ОПЕК+ было принято решение о том, что в феврале и марте 2021 года добычу нефти смогут увеличить две страны — Россия и Казахстан. Об этом сообщает портал Informбюро.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

В общей сложности Россия и Казахстан увеличат свою добычу на 75 тыс. барр. в сутки, при этом большая часть этой квоты — 65 тыс. барр. — придется на Россию, а оставшиеся 10 тыс. на Казахстан.

Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники и черновик соглашения сообщило, что Россия и Казахстан в феврале-марте увеличат свою добычу на 75 тыс. барр., а Саудовская Аравия добычу на своих месторождениях сократит.

Reuters узнал о разрешении ОПЕК увеличить добычу нефти в России
Экономика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на участников конференции также сообщило, что Россия и Казахстан смогут увеличить добычу в общей сложности на 75 тыс. барр. в сутки, а Саудовская Аравия снизит свою добычу. Достигнутая договоренность, отмечает Bloomberg, позволит всем участников переговоров получить то, что им нужно: относительно высокие цены на нефть для Саудовской Аравии и увеличение объемов добычи для России.

На фоне новостей о достигнутом ОПЕК+ компромиссе стоимость барреля нефти марки Brent поднималась 5 января до $53,41. По данным на 20:35 мск, она составляла $53,23.

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