Суд взыскал с Бориса Минца, его сына и бизнес-партнера ₽61 млрд

Суд постановил взыскать с Бориса Минца, его сына и бизнес-партнера свыше 61 млрд руб. Дело касается долгов объявленной банкротом компании «О1 Груп Финанс». Все фигуранты находятся за границей и объявлены в розыск

Борис Минц (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 61 млрд руб. с бывшего акционера банка «Открытие» Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-руководителя компании «О1 Груп Финанс» Петра Бородина. Об этом сообщает РАПСИ.

Все фигуранты находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

«О1 Груп Финанс» (O1 Group), ранее входившая в бизнес-структуры Минца, была признана банкротом осенью 2023 года. В апреле 2025 года суд привлек Минцев и Бородина к субсидиарной ответственности по долгам компании. Размер выплат тогда не определили — его установили после завершения расчетов с кредиторами. Итоговая сумма превысила 61 млрд руб.

Борис Минц — российский бизнесмен из Молдавии. В 2017 году он занимал 72-е место в рейтинге 200 богатейших предпринимателей России, его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2018 году Минц с семьей покинул Россию. В сентябре 2019 года суд запустил процедуру банкротства ООО «О1 Груп Финанс». Этого потребовала кипрская компания Delahassie Limited, которая заявила, что ООО «О1 Груп Финанс» должна ей 1,5 млрд руб.

В России против Минца и его сыновей открыто уголовное дело по обвинению в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре 2019 года.

Спустя год Басманный суд заочно арестовал сыновей Минца Александра и Дмитрия, а следом и самого миллиардера по делу о растрате 34 млрд руб.

Адвокаты Бориса Минца в 2022-м заявляли, что российским кредиторам, требующим взыскания с бизнесмена ущерба в размере $850 млн, не могут быть перечислены средства из-за наложенных санкций в отношении одного из истцов.