0

Суд взыскал с Бориса Минца, его сына и бизнес-партнера ₽61 млрд

Суд постановил взыскать с Бориса Минца, его сына и бизнес-партнера свыше 61 млрд руб. Дело касается долгов объявленной банкротом компании «О1 Груп Финанс». Все фигуранты находятся за границей и объявлены в розыск
Борис Минц
Борис Минц (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Арбитражный суд Москвы взыскал свыше 61 млрд руб. с бывшего акционера банка «Открытие» Бориса Минца, его сына Дмитрия и экс-руководителя компании «О1 Груп Финанс» Петра Бородина. Об этом сообщает РАПСИ.

Все фигуранты находятся за пределами России и объявлены в международный розыск.

«О1 Груп Финанс» (O1 Group), ранее входившая в бизнес-структуры Минца, была признана банкротом осенью 2023 года. В апреле 2025 года суд привлек Минцев и Бородина к субсидиарной ответственности по долгам компании. Размер выплат тогда не определили — его установили после завершения расчетов с кредиторами. Итоговая сумма превысила 61 млрд руб.

Борис Минц — российский бизнесмен из Молдавии. В 2017 году он занимал 72-е место в рейтинге 200 богатейших предпринимателей России, его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2018 году Минц с семьей покинул Россию.

В сентябре 2019 года суд запустил процедуру банкротства ООО «О1 Груп Финанс». Этого потребовала кипрская компания Delahassie Limited, которая заявила, что ООО «О1 Груп Финанс» должна ей 1,5 млрд руб.

Суд отказался привлекать Чубайса к ответственности по долгам Минца
Финансы
Анатолий Чубайс

В России против Минца и его сыновей открыто уголовное дело по обвинению в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, изначально возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре 2019 года.

Спустя год Басманный суд заочно арестовал сыновей Минца Александра и Дмитрия, а следом и самого миллиардера по делу о растрате 34 млрд руб.

Адвокаты Бориса Минца в 2022-м заявляли, что российским кредиторам, требующим взыскания с бизнесмена ущерба в размере $850 млн, не могут быть перечислены средства из-за наложенных санкций в отношении одного из истцов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Доброва
суды Арбитражный суд Борис Минц
