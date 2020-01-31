Дело Минца стало уголовным

Экс-совладельцу «Открытия» и его сыновьям вменили растрату 30 млрд руб.

Экс-совладелец группы «Открытие» Борис Минц и его сыновья стали обвиняемыми по делу о растрате 30 млрд руб., сообщил его адвокат. О доследственной проверке по сделкам на такую сумму ранее говорил глава «Открытия» Михаил Задорнов

Борис Минц (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экс-совладелец группы «Открытие», основатель О1 Group Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр являются обвиняемыми по уголовному делу о растрате на сумму около 30 млрд руб. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил адвокат Федор Куприянов, защищающий Александра Минца.

«Сумма — да, именно эта. Сумма ущерба огромная, я считаю ее полностью необоснованной», — сказал Куприянов. Он уточнил, что пока не располагает сведениями, что это за деньги, «но это не средства вкладчиков банков никоим образом».

Пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова сообщила, что следствие ходатайствовало о заочном аресте Минцев. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение и растрата). Бизнесмен и его сыновья объявлены в международный розыск.

Источник РБК, знакомый с ходом расследования, сообщил, что Борис, Александр и Дмитрий Минцы стали обвиняемыми по уголовному делу в середине января. Минцы объявлены в розыск по делу, первым фигурантом которого стал бывший предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич, сообщил «Коммерсантъ». Данкевич также объявлен в международный розыск, он находится в Израиле, следует из материалов английского суда. Вину бывший глава «Открытия» не признает, его защитник говорил, что Данкевич от суда не скрывается и уехал на лечение.

В пресс-службе банка «Открытие» РБК сообщили, что уголовное дело было возбуждено еще весной 2018 года против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации, назначенной Банком России после начала процедуры санации «Открытия», в прокуратуру. В сентябре уже сам банк «Открытие» обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации: в августе 2017 «Открытие» приобрел облигации «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд руб., напомнил представитель банка. «Условия размещения данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности», — подчеркнул он.

Адвокат Александра Минца назвал уголовное дело заказным и направленным на отъем бизнеса клиентов. «При этом незаконно и ходатайство следствия об аресте: арест коммерсантов запрещен Уголовно-процессуальным кодексом, тем более что семья Минцев не скрывается от следствия и будет защищаться через своих адвокатов», — пояснил Куприянов.

Как появился ущерб

Возбуждению уголовного дела предшествовали судебные претензии «Открытия» к структурам Минцев в Арбитражном суде Москвы. Спорные сделки проводились незадолго до санации, решение о которой Центробанк принял 29 августа 2017 года. Как считает «Открытие», в августе 2017 года прежнее руководство банка купило облигации SPV-компании «O1 Груп Финанс» (принадлежит O1 Group Минца) на 34 млрд руб., а O1 Group направила эти деньги на погашение кредитов в «Открытии», в обеспечение которых были заложены активы группы. В итоге банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет. Как утверждали представители «Открытия» в Высоком суде Лондона, Данкевич был единственным человеком со стороны банка, кто поддерживал покупку облигаций на 34 млрд руб.

Российский арбитраж в сентябре 2018 года встал на сторону «Открытия» и отменил сделки, но деньги в банк не вернулись. После санации «Открытия» O1 Group заложила 75% O1 Properties (владеет бизнес-центрами класса А в Москве) и акции финансовой группы «Будущее» (входила в O1 Group) по кредиту у Московского кредитного банка (МКБ). Расплатиться с МКБ у O1 не вышло, и банк передал долги структуре своего акционера Романа Авдеева, а тот — структуре Riverstretch Trading & Investments (RT&I). RT&I взыскала активы O1 Group и стала собственником O1 Properties и ФГ «Будущее», а семья Минцев уехала в Великобританию. Примерно тогда же Следственный комитет начал доследственную проверку сделок O1 Group, писали «Ведомости», заявление подал глава «Открытия» Михаил Задорнов.

«Открытие» судится с Минцами и в Лондоне: в июне 2019 года вместе с «Трастом» (в этот банк были переданы плохие долги трех санированных в 2017 году банковских групп) кредитная организация подала иск лично к Борису Минцу и его сыновьям в Высокий суд Лондона. С них требуют возмещения более $700 млн за предполагаемое мошенничество. Общая сумма требований больше, так как облигации «О1 Груп Финанс» покупал не только банк «Открытие», но и Рост Банк, входивший в группу Бинбанка (был тоже санирован, а потом объединен с «Открытием»). По иску заморожены активы Минцев на $572 млн.

В пресс-службе «Траста» отказались от комментариев.

Последствия кольца

Борис Минц долгое время был партнером основателя группы «Открытие» Вадима Беляева, который начинал строить свой бизнес с брокерской компании «Открытие». Минц со временем стал совладельцем банка, но в 2010 году решил сконцентрироваться на собственном бизнесе и создал O1 Group, писал Forbes. Свою последнюю долю в банке (11%) он продал в 2013 году, сообщил «Коммерсантъ». Несмотря на то что Борис Минц и его сыновья стали развивать бизнес O1 Group, связи их компаний с «Открытием» сохранились. Тесные финансовые контакты ФГ «Будущее», в состав которой входит одноименный негосударственный пенсионный фонд, поддерживала и с Промсвязьбанком, который принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым и тоже отправился на санацию в 2017 году.

Перекрестные финансовые операции между пенсионными фондами и банками получили название «московского пенсионно-банковского кольца». Операции в кольце проводились для обхода регулирования и сокрытия рисков, сообщила в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. К таким она отнесла и сделку с заменой кредитов на балансе «Открытия» на облигации.

Собственники организаций — участников кольца в основном уехали из России. Так поступили братья Ананьевы: ЦБ подал к ним и бывшим топ-менеджерам банка иск в Арбитраж Москвы о возмещении ущерба на 282 млрд руб., а затем против них СКР возбудил уголовное дело о растрате 66 млрд руб. и $575 млн. Схожий иск, только на 289 млрд руб., Центробанк подал и против Вадима Беляева, он вскоре после санации «Открытия» тоже уехал из России.