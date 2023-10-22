Отели на горнолыжных курортах Сочи подорожали в зимнем сезоне на 20–30%

Средняя стоимость ночи в отелях на горнолыжных курортах выросла за год на 8–25%, особенно заметно подорожало проживание в горном Сочи. Пока номеров еще много, пик продаж ожидается в середине ноября

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сервисы бронирования туристического жилья зафиксировали заметное подорожание отелей на российских горнолыжных курортах на предстоящий зимний сезон. Средняя стоимость ночи в период с 9 января по 30 апреля 2024 года выросла год к году на 15% — до 10,6 тыс. руб., в целом по России, подсчитал по просьбе РБК сервис онлайн-бронирования «МТС Travel». Почти такую же цифру называют представители сервисов онлайн-бронирования Ostrovok.ru (10 тыс. руб. за ночь) и «Яндекс Путешествия» (10,4 тыс. руб.). У Ostrovok.ru рост средней цены год к году составил 25%, у «Яндекс Путешествий» — около 8%.

Как изменились цены на популярных курортах

В топе предпочтений у любителей горнолыжного отдыха — традиционно Краснодарский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Кемеровская и Мурманская области, а также Ставропольский край.

После новогодних праздников и до конца апреля 2024 года на пяти наиболее популярных горнолыжных курортах, по данным «МТС Travel», картина следующая:

Средний чек за ночь в Сочи (курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром») составил 13 тыс. руб. (+26% к прошлому году);

Шерегеш — 8 тыс. руб. (+20%);

«Большой Вудъявр» — 7,3 тыс. руб. (+27%);

«Домбай» — 5,9 тыс. руб., по сравнению с прошлым годом стоимость не изменилась;

«Архыз» — 7,8 тыс. руб. (-61%) — снижение чека в пресс-службе «МТС Travel» объяснили тем, что на этом направлении у сервиса вырос объем предложения почти в три раза.

По данным сервиса Ostrovok.ru, увеличение стоимости в отелях на некоторых курортах оказалось даже выше:

«Красная Поляна» — средний чек 12,5 тыс. руб. с 9 января по конец апреля 2024 года (рост на 32% к сопоставимому периоду 2023-го);

«Архыз» — 8,5 тыс. руб. за ночь (+21%);

Шерегеш — 10,2 тыс. руб. (+31%);

Домбай — 6,5 тыс. руб. (+30%);

Эсто-Садок — 11,7 тыс. руб. за ночь (-4% к прошлому году).

В «Яндекс Путешествиях» отметили, что туристы ищут жилье не только непосредственно на горнолыжных курортах, но и в близлежащих крупных городах, откуда можно добраться сразу до нескольких мест отдыха. По данным сервиса:

Средняя стоимость ночи в Сочи на зимний сезон (с 9 января по 30 апреля 2024 года) составляет 12,3 тыс. руб, — почти на 6% дороже, чем в прошлому году.

В Пятигорске проживание подорожало в 1,5 раза к прошлому году — до 5,8 тыс. руб. за ночь.

Ночь в Иркутске подорожала на 16% к прошлому году — до 5,7 тыс. руб.

В Кисловодске ночь подорожала на 9,4% — до 8,7 тыс. руб.

Где будут кататься на новогодних праздниках

Лидерами подорожания среди горнолыжных курортов на предстоящие новогодние праздники, по данным Ostrovok.ru, оказались «Архыз» и Шерегеш: проживание в отелях там выросло в цене на 32% (до 12,1 тыс. и 11,5 тыс. руб. за ночь соответственно). На 28% увеличилась стоимость ночи в «Красной Поляне» (до 13,4 тыс. руб.) и на 27% — на «Домбае» (до 8,5 тыс. руб.). По данным «MTC Travel», средний чек за ночь на новогодние каникулы на курортах Сочи («Роза Хутор», «Красная Поляна», «Газпром») составит 22,3 тыс. руб. (+59% год к году).

Новогодняя ночь в Сочи, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», наоборот, будет дешевле на 6% к прошлому году — 12,2 тыс. руб. В Кисловодске цены на жилье остаются практически на уровне прошлого года — 8,9 тыс. руб. за ночь (+1,5%), в Пятигорске — 5,7 тыс. руб. за ночь (+9%), в Мурманске — 4,8 тыс. руб. (+14%), в Иркутске 5,8 тыс. руб. (в 1,6 раза больше к прошлому году).

На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии цены на проживание на новогодние каникулы в среднем выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе Минкурортов и туризма республики. Средняя стоимость размещения в двухместном стандартном номере варьируется начиная от 6 тыс. руб. за номер в гостинице категории «без звезд» до 16 тыс. руб. в четырехзвездочном отеле.

На Алтае средние цены в большинстве средств размещения увеличились на 10% к прошлому году: стоимость номера на двоих составляет от 5 тыс. руб. до 27 тыс. руб., уточнили РБК в пресс-службе губернатора региона.

Есть ли места в отелях

По данным Ostrovok.ru, на популярных горнолыжных направлениях на новогодние каникулы доступно уже лишь 10–20% номеров. Но власти самих регионов отмечают, что свободных мест пока достаточно. В пресс-службе «МТС Travel» также отметили, что пока предложений на отели достаточно, но ближе к праздникам их количество будет сокращаться, а цены — расти.

К середине октября в отелях Краснодарского края на декабрь—январь в среднем забронирована треть номеров, рассказали в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Горные курорты Сочи загружены почти на 45% — на уровне прошлого года. Места в отелях пока есть, но загрузка горного кластера на предстоящие новогодние праздники будет выше прошлого сезона и в пиковые даты будет доходить до 90%, ожидают в министерстве. Пик активности в бронировании зимнего сезона будет в ноябре, а турпоток в регионе ожидают не меньше, чем в прошлом сезоне, — всего около 2,5 млн чел.

На курорте «Приэльбрусье» за новогодние праздники забронировано уже 45% номеров, говорят в пресс-службе Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.

В Горном Алтае число предварительных бронирований уже немного выросло — на 5% к прошлому году, ответили в пресс-службе губернатора республики (в прошлом году отели на Новый год были загружены в среднем на 60%). При этом бронирования на Новый год открыты пока не на всех курортах: например, на курорте Манжерок проживание на каникулы можно будет забронировать только к концу октября.

Впрочем, сейчас бронируют самые предусмотрительные туристы, так как пик продаж горных лыж приходится на середину ноября, отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.