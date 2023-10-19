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Власти Москвы поспорили с Минцифры о регистрации детей на «Госуслугах»

ДИТ Москвы поспорил с Минцифры об упрощенной регистрации детей на «Госуслугах»
Минцифры предложило разрешить регистрировать детям до 14 лет собственные аккаунты, подтверждая свидетельством о рождении. В ДИТ назвали неочевидным такую необходимость, заявив, что госуслуги для ребенка могут получить его родители
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы раскритиковал идею Минцифры разрешить создавать детям до 14 лет собственные аккаунты на госуслугах, используя при регистрации только данные свидетельства о рождении, пишет Forbes со ссылкой на отзыв главы столичного департамента Эдуарда Лысенко.

Минцифры подготовило изменения в правила использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов 22 сентября.

Из него следует, что родители или опекуны смогут создать ребенку до 14 лет отдельный аккаунт на «Госуслугах» и для регистрации нужно будет только внести данные из свидетельства о рождении, а удаленного подтверждения личности или посещения МФЦ при этом не потребуется.

«Отсутствие статуса «подтвержденной учетной записи» таких лиц [до 14 лет] затрудняет совершенствование процесса перевода государственных услуг и иных сервисов в электронный вид с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Проверка свидетельства о рождении не дает возможность удостовериться, что человек регистрирует аккаунт именно на своего ребенка, говорится в отзыве за подписью главы ДИТ Эдуарда Лысенко. В случае принятия изменений, предложенных Минцифры, аккаунт, созданный подобным образом, останется активным и после 18 лет, что может привести к использованию учетной записи совершеннолетнего гражданина родителем или опекуном, даже если он был лишен родительских прав, указывают столичные власти.

В ДИТ также называют неочевидной необходимость детям до 14 лет самостоятельно обращаться за госуслугами, поскольку ребенок может получить их с помощью родителей.

РБК направил запрос в пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы и в пресс-службу Минцифры.

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В настоящее время детей на «Госуслугах» регистрируют родители с подтвержденным аккаунтом. Дети до 14 лет в этом случае могут получить ограниченный перечень услуг: дневник и почта, пояснил изданию директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович.

В Минцифры отмечают, что для детей уже существуют и другие сервисы — «Электронный дневник», «Моя школа», «Запись в кружки и секции», «Пушкинская карта», — и именно для этого нужна детская учетная запись на «Госуслугах». Сейчас создать аккаунт можно для ребенка любого возраста, но в случае с детьми до 14 лет он юридически не считается подтвержденным. Верифицированная учетная запись позволит хранить и использовать в том числе документы о дополнительном образовании, отмечают в министерстве.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Госуслуги Дети регистрация Департамент информационных технологий Минцифры
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