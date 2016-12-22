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Клиенты «Натали Турс» потребовали у ее гаранта компенсаций на 1 млрд руб.
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Клиенты «Натали Турс» потребовали у ее гаранта компенсаций на 1 млрд руб.
Бизнес, 13:22
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Клиенты «Натали Турс» потребовали у ее гаранта компенсаций на 1 млрд руб.
Свыше 19 тыс. клиентов «Натали Турс» потребовали от ее финансового гаранта компенсаций более чем на 1 млрд руб. По основному юрлицу туроператора на каждые запрошенные 100 руб. туристам вернут менее 5 руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Во вторник, 2 октября, «Ингосстрах», финансовый гарант компаний, работавших под маркой «Натали Турс», завершил завершил прием документов от пострадавших туристов. Страховщик получил почти 8,2 тыс. документов в интересах 19,7 тыс. человек на общую сумму 1,03 млрд руб., говорится в поступившем в РБК заявлении «Ингосстраха».

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Месяц назад, 3 сентября, Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров три компании, образовывавшие группу «Натали Турс»: занимавшиеся выездным туризмом ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали», а также специализирующееся на внутреннем туризме ООО «Туроператор «Натали Турс». Ответственность первых юрлиц была застрахована в «Ингосстрахе» на 50 млн руб., третьего — 500 тыс. руб. У гаранта был месяц на то, чтобы принять документы от пострадавших туристов, проверить их подлинность и сформировать реестр требований.

Больше всего документов на компенсации поступило в отношении основного с 2017 года юрлица «Натали Турс» — ООО «Панорама Тур». По нему размер заявленных требований достигает 1,02 млрд руб., сообщил «Ингосстрах». Поскольку размер заявленных требований превышает размер финансового обеспечения, гарант выплатит возмещения «пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора».

Для «Панорамы Тур» этот коэффициент составил 0,0491. Таким образом, на каждые запрошенные 100 руб. пострадавший клиент получит 4 руб. 91 коп.

У ООО «Агентство путешествий «Натали» финансовой гарантии на 50 млн руб. хватит на компенсации всем пострадавшим. У ООО «Туроператор «Натали Турс», к которому туристы заявили требования на 5,2 млн руб., коэффициент выплат составит 0,096. Иными словами, на каждые 100 руб. клиент получит 9 руб. 60 коп.

О финансовых проблемах «Натали Турс» стало известно в конце июня. В июле туроператор сначала объявил, что временно отказывается от программ с чартерной перевозкой, затем — об аннулировании всех уже проданных туров по сентябрь.

В последние годы «Натали Турс» уже не был крупным туроператором: по словам президента туроператора Владимира Воробьева, доля «Натали Турс» на туристическом рынке «настолько низка, что никто не возьмется ее оценивать».
В 2017 году туроператор, согласно официально заявленным им данным, отправил за границу лишь около 22 тыс. человек. Однако, как уточнял Воробьев, кроме пакетных туров компании группы продавали также отдельные услуги: авиабилеты, отели, трансферы.

В среду, 3 октября, стало известно, что по результатам прокурорской проверки МВД уже возбудило дело в отношении должностных лиц «Натали Турс». Об этом заявил в среду официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, на расчетные счета ООО «Панорама Тур» и ООО «Натали Турс» поступило более 1 млн руб. средств за оплату туристических услуг от более чем 5 тыс. клиентов, но услуги оказаны не были, а деньги «выведены на счета третьих лиц».

Владимир Воробьев не ответил на вопросы РБК.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: «Натали Турс» , туристы , «Ингосстрах»
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