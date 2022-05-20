«Роснано» показало чистую прибыль впервые с 2018 года

Прибыль составила 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 52,9 млрд руб. в 2020 году. Ранее глава госкорпорации Сергей Куликов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку работы «Роснано» за 2010–2020 годы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль АО «Роснано» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 0,7 млрд руб., в сравнении с убытком в 52,9 млрд руб. годом ранее, сообщили в пресс-службе компании.

«Положительная динамика обеспечена усилиями команды «Роснано» по повышению инвестиционных доходов, в том числе от продажи исторических активов, снижения долговых обязательств и сокращения управленческих расходов», — сказано в сообщении.

Поступления от инвестиционной деятельности, включая выходы из проектов, выросли почти в 2,8 раза, до 36,6 млрд руб., в сравнении с 13,3 млрд руб. в 2020 году. Долговая нагрузка компании снизилась на 20 млрд рублей, до 128 млрд руб., из которых 93 млрд руб. обеспечены государственными гарантиями. Стоимость инвестиционного портфеля выросла на 18,4 млрд рублей, а операционные расходы сократились более чем на 20%.

«Роснано» зафиксировало чистую прибыль впервые с 2018 года (тогда прибыль компании составила 1,057 млрд руб.). В 2019 году госкорпорация получила чистый убыток в размере 16,5 млрд руб., а годом ранее — 52,9 млрд руб.

«Роснано» была создана в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехнологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. С 2008 года года ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс, однако в декабре 2020 года его сменил Сергей Куликов, долгое время работавший в «Ростехе».

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По данным ежеквартального отчета «Роснано», на середину 2021 года обязательства компании по облигационным займам составляли около 58 млрд руб., а по банковским кредитам — более 76 млрд руб. Агентство Fitch в декабре указывало, что долг группы «Роснано» на 56% состоит из банковских кредитов, на 44% — из внутренних облигаций (общую сумму долга оно не приводило). Куликов ранее говорил, что его главной задачей на новой должности станет «перегруппировка портфеля и реструктуризация долга» госкомпании.

В ноябре прошлого года «Роснано» начало переговоры о реструктуризации долгов, а Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками облигаций госкомпании по предписанию ЦБ. В регуляторе позже поясняли, что пытались таким образом предотвратить инсайдерскую торговлю.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что «Роснано» остается «жизнеспособной компанией», а предоставленные ей государством гарантии должны выполняться. «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать», — сказал Путин.

В апреле этого года РБК узнал об обращении Куликова в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме нынешний глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Также Куликов рассказал о неуплате «Роснано» в 2017-18 годах дивидендов правительству на 1,1 млрд руб.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс, который после «Роснано» занимал должность спецпредставителя президента, ушел со своей должности и уехал из страны. Источники РБК заявляли, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. В апреле стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».