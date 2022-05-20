«Роснано» показало чистую прибыль впервые с 2018 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
СК Белоруссии обвинил сотрудников Nexta в террористической деятельности Общество, 11:17
Отобранный у Казани чемпионат мира по плаванию пройдет в Мельбурне Спорт, 11:15
Кучеров фантастическим пасом принес «Тампе» победу за 4 секунды до сирены Спорт, 11:08
В Норвегии неизвестный с ножом ранил четырех человек Общество, 11:05
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 11:03
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:03
Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту Общество, 11:01
Курс доллара опустился ниже ₽58 в первый раз за четыре года Инвестиции, 11:01
Фетисов назвал «преступлением» безальтернативность выборов в ФХР Спорт, 10:59
Курс евро упал ниже ₽61 впервые с апреля 2017 года Инвестиции, 10:59
СК сообщил о задержании двух участников банды Басаева и Хаттаба Общество, 10:49
Утверждена концепция развития туристской территории «Кондуки» Пресс-релиз, 10:44
Какие блюда скоро будет трудно найти в ресторанах Pro, 10:42
Почему генетические паспорта для собак помогут экологичному выгулу Партнерский проект, 10:42
Бизнес ,  
0 

«Роснано» показало чистую прибыль впервые с 2018 года

Прибыль составила 0,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 52,9 млрд руб. в 2020 году. Ранее глава госкорпорации Сергей Куликов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку работы «Роснано» за 2010–2020 годы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чистая прибыль АО «Роснано» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла 0,7 млрд руб., в сравнении с убытком в 52,9 млрд руб. годом ранее, сообщили в пресс-службе компании.

«Положительная динамика обеспечена усилиями команды «Роснано» по повышению инвестиционных доходов, в том числе от продажи исторических активов, снижения долговых обязательств и сокращения управленческих расходов», — сказано в сообщении.

Поступления от инвестиционной деятельности, включая выходы из проектов, выросли почти в 2,8 раза, до 36,6 млрд руб., в сравнении с 13,3 млрд руб. в 2020 году. Долговая нагрузка компании снизилась на 20 млрд рублей, до 128 млрд руб., из которых 93 млрд руб. обеспечены государственными гарантиями. Стоимость инвестиционного портфеля выросла на 18,4 млрд рублей, а операционные расходы сократились более чем на 20%.

«Роснано» зафиксировало чистую прибыль впервые с 2018 года (тогда прибыль компании составила 1,057 млрд руб.). В 2019 году госкорпорация получила чистый убыток в размере 16,5 млрд руб., а годом ранее — 52,9 млрд руб.

«Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Бизнес
Анатолий Чубайс

«Роснано» была создана в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехнологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. С 2008 года года ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс, однако в декабре 2020 года его сменил Сергей Куликов, долгое время работавший в «Ростехе».

Читайте на РБК Pro
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Неторопливый миллиард: как россиянину успешно выйти на рынок Индии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В августе наступит точка бифуркации: что будет с промышленностью после
Исследования
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Linda Morbe / Unsplash Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы

По данным ежеквартального отчета «Роснано», на середину 2021 года обязательства компании по облигационным займам составляли около 58 млрд руб., а по банковским кредитам — более 76 млрд руб. Агентство Fitch в декабре указывало, что долг группы «Роснано» на 56% состоит из банковских кредитов, на 44% — из внутренних облигаций (общую сумму долга оно не приводило). Куликов ранее говорил, что его главной задачей на новой должности станет «перегруппировка портфеля и реструктуризация долга» госкомпании.

В ноябре прошлого года «Роснано» начало переговоры о реструктуризации долгов, а Мосбиржа приостановила торги всеми выпусками облигаций госкомпании по предписанию ЦБ. В регуляторе позже поясняли, что пытались таким образом предотвратить инсайдерскую торговлю.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что «Роснано» остается «жизнеспособной компанией», а предоставленные ей государством гарантии должны выполняться. «Процесс надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации, потому что компания должна работать в рынке. Мы, разумеется, будем этот процесс поддерживать», — сказал Путин.

В апреле этого года РБК узнал об обращении Куликова в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс. В своем письме нынешний глава госкорпорации сообщил о дорогостоящем привлеченном финансировании, которое могло нанести ущерб компании на 28 млрд руб. Также Куликов рассказал о неуплате «Роснано» в 2017-18 годах дивидендов правительству на 1,1 млрд руб.

23 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Чубайс, который после «Роснано» занимал должность спецпредставителя президента, ушел со своей должности и уехал из страны. Источники РБК заявляли, что Чубайс уехал в Стамбул, но, по словам одного из собеседников, «собирался вернуться» в Россию. Позже в Кремле подтвердили, что Чубайс уволился по собственному желанию. В апреле стало известно, что он также покинул совет директоров АФК «Система» и вышел из состава совета директоров компании «Электрозавод».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
чистая прибыль МСФО «Роснано»
Материалы по теме
«Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
Бизнес
«Роснано» заключило соглашение по долгам с крупнейшим кредитором
Бизнес
Чубайс заявил о создании в стране новой отрасли благодаря «Роснано»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter