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Белоусов поручил подготовить меры поддержки бизнеса из-за мобилизации

На этой неделе правительство представит меры поддержки предпринимателей в условиях частичной мобилизации. Тема отсрочки от призыва для бизнеса пока не обсуждалась
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Правительство представит первый блок мер поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующее поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам двух совещаний, которые состоялись на прошлой неделе.

В секретариате Белоусова сообщили, что первый пакет мер для урегулирования сложностей, которые возникли у малого бизнеса и ИП, «отработан и проходит финальную стадию согласования».

Как рассказали участники совещаний, правительство интересует, как мобилизация влияет на работу предприятий: возможность компаний работать, выполнять контрактные и кредитные обязательства, проблемы с логистикой и поставкой товаров и услуг, риски невыполнения обязательств перед государством по грантам и субсидиям.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным газеты, еще один ключевой вопрос — отсрочки и бронь от частичной мобилизации — на совещании у Белоусова не обсуждался. Ранее четыре деловых объединения (Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России», Торгово-промышленная палата) и государственная Корпорация МСП направили в правительство письмо с просьбой забронировать от мобилизации 30–50% сотрудников компаний, пребывающих в запасе. Также они призвали дать отсрочку учредителям и гендиректорам.

На минувшей неделе вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров вошел в состав Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в госорганах. Комиссия была образована в 1997 году, в ее функции входит нормативное и методическое обеспечение работ по бронированию, а также организация и контроль этого процесса.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Минобороны сообщило, что освободить от службы могут представителей некоторых профессий, получивших профильное образование и работающих полный день. В их числе — работники предприятий оборонной промышленности, специалисты в области информационных технологий, сотрудники «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и работники организаций, которые «обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

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