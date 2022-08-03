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Huawei остановила продажи в интернет-магазине в России

Китайская компания не принимает заказы на сайте с 1 августа. Ранее Forbes писал, что Huawei перестала принимать заказы еще с момента введения первых санкций в отношении России, в стране стали закрываться магазины ее дистрибьюторов
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Китайская компания Huawei уведомила клиентов об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL, соответствующее уведомление размещено на его сайте.

Компания отметила, что прекратила принимать заказы как на сайте, так и в мобильном приложении с 1 августа. Ранее размещенные заказы покупателям доставят в обычном режиме, на все прежде приобретенные товары будет распространяться гарантийное обслуживание.

При просмотре карточек товаров говорится, что продукции нет в наличии — это касается и ноутбуков, и смартфонов, а также другой техники.

РБК направил запрос в Huawei.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Собственных офлайн-магазинов у Huawei в России не было, их продукция продается через торговые точки партнеров. С конца февраля они начали закрывать некоторые из них. К началу июня было закрыто четыре (в Москве, Уфе, Ростове-на-Дону и Новокузнецке) из 19 торговых точек дистрибьюторов Huawei, сообщал источник «РИА Новости», близкий к компании. Источник РБК назвал причиной закрытия отсутствие товаров, из-за чего содержать магазины стало невыгодно.

Forbes в начале апреля со ссылкой на источники сообщил, что компания приостановила заказы в России «из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США» и решила отправить часть сотрудников российского офиса в отпуск.

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Популярные смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов
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Фото:Игорь Руссак / Global Look Press

В то же время в середине апреля компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») получила от Huawei крупную партию оборудования, рассказали РБК несколько источников на телекоммуникационном рынке. Контракт был заключен до 24 февраля, но выполнение обязательств пришлось на момент введения санкций в отношении России, поэтому возникал вопрос о возможности его завершения. Стоимость этой партии составила около $15 млн, указали источники.

Еще один китайский производитель электроники, Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию в марте, писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, компания стала искать партнеров в Армении, Грузии и Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. Он был разрешен в конце июня этого года, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

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Теги
Лилия Пашкова
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