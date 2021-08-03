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СМИ узнали детали возбужденного в России дела против Коломойского

Следствие Татарстана считает его виновным в организации преступного сообщества. По делу, связанному с «Татнефтью», проходят еще трое украинских олигархов
«Татнефть» TATN ₽494,7 +0,71% Купить
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Ефрем Лукатский / AP)

Управление МВД по Татарстану возбудило против украинского олигарха Игоря Коломойского уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщают источник «Коммерсанта» в центральном аппарате МВД, Telegram-канал Baza и Life.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД по республике Татарстан.

По информации «Коммерсанта», по делу также проходят украинские предприниматели Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Собеседник газеты пояснил, что их обвиняют в экономическом преступлении, однако для статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) истек десятилетний срок давности. Потому следствие квалифицировало преступление по ч. 1 и 2. ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем).

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В 2014 году Коломойского заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству СК. Следствие называло его главным спонсором вооруженных формирований, атакующих позиции ополченцев в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Интерпол отказал России в розыске Коломойского, признав его уголовное преследование политически мотивированным.

Пострадавшей стороной в новом деле, по информации «Коммерсанта», признана российская нефтяная компания «Татнефть». Как пишут «Коммерсантъ» и Baza, в результате действий украинских олигархов компания потеряла $4 млрд.

В 90-х «Татнефть» участвовала в создании нефте- и газодобывающей компании Украины «Укртатнафта», которая была образована в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. «Татнефть» и правительство Татарстана получили в компании 55,7%, остальное отошло украинскому государственному «Нафтогазу» и группе «Приват» Коломойского.

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По версии «Татнефти», в октябре 2007-го произошел вооруженный захват «Укртатнафты». После этого «Татнефть» лишилась доли в компании, ее акции перешли к группе Коломойского.

По информации Life, в 2007 году ОАО «Татнефть» отгрузило для «Укртатнафты» более 2,2 тыс. т сырой нефти на сумму свыше $1 млрд. На момент, когда Коломойский и его команда отстранили от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана, из этого объема были оплачены только 1,4 тыс. т на общую сумму $652 млн.

По данным информированного источника «Интерфакса», в итоге в деле на Коломойского и Боголюбова говорится о хищении у «Татнефти» 860 т нефти на сумму 10 млрд руб.

«Татнефть» с 2008 года пытается взыскать с Украины $2,4 млрд убытка. В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте». После этого «Татнефть» подала три ходатайства об исполнении решения арбитража: в США, в Высокий суд Лондона и в Арбитражный суд Москвы. Лондонский суд удовлетворил ходатайство.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Игорь Коломойский Татарстан уголовное дело новости
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