СМИ узнали детали возбужденного в России дела против Коломойского

Следствие Татарстана считает его виновным в организации преступного сообщества. По делу, связанному с «Татнефтью», проходят еще трое украинских олигархов

Игорь Коломойский (Фото: Ефрем Лукатский / AP)

Управление МВД по Татарстану возбудило против украинского олигарха Игоря Коломойского уголовное дело об организации преступного сообщества. Об этом сообщают источник «Коммерсанта» в центральном аппарате МВД, Telegram-канал Baza и Life.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД по республике Татарстан.

По информации «Коммерсанта», по делу также проходят украинские предприниматели Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко. Собеседник газеты пояснил, что их обвиняют в экономическом преступлении, однако для статьи о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) истек десятилетний срок давности. Потому следствие квалифицировало преступление по ч. 1 и 2. ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем).

В 2014 году Коломойского заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству СК. Следствие называло его главным спонсором вооруженных формирований, атакующих позиции ополченцев в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Интерпол отказал России в розыске Коломойского, признав его уголовное преследование политически мотивированным.