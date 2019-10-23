Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн

Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн

Украинский Минюст безуспешно пытался обжаловать решение международного арбитража, который обязал страну выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте»

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд России отказался пересматривать судебные решения двух нижестоящих инстанций по поводу взыскания с Украины $144 млн в пользу «Татнефти». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

Соответствующую кассационную жалобу подавал украинский Минюст, который просил пересмотреть постановления арбитражного суда Ставропольского края, а затем — Северо-Кавказского округа, куда «Татнефть» в том числе подавала ходатайство об исполнении решения международного арбитража.

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — говорится в определении.

В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте», которую создали на базе Кременчугского НПЗ в 1994 году.