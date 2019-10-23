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Верховный суд отклонил жалобу Украины по спору с «Татнефтью» на $144 млн
Украинский Минюст безуспешно пытался обжаловать решение международного арбитража, который обязал страну выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Верховный суд России отказался пересматривать судебные решения двух нижестоящих инстанций по поводу взыскания с Украины $144 млн в пользу «Татнефти». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на определение суда.

Соответствующую кассационную жалобу подавал украинский Минюст, который просил пересмотреть постановления арбитражного суда Ставропольского края, а затем — Северо-Кавказского округа, куда «Татнефть» в том числе подавала ходатайство об исполнении решения международного арбитража.

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — говорится в определении.

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В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить «Татнефти» $144 млн компенсации за потерю доли в «Укртатнафте», которую создали на базе Кременчугского НПЗ в 1994 году.

По версии российской компании, которой принадлежало 55,7% «Укртатнафты», она по решения украинских судов лишилась этой доли, которая в итоге перешла к группе «Приват» Игоря Коломойского. После постановления парижского суда «Татнефть» подала ходатайство о приведении его в исполнение в Лондонский суд, который его удовлетворил, а также в США и арбитражный суд Москвы (передал иск на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края).

Летом 2019 года замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отмечала, что решение суда по «Татнефти» необходимо выполнить. «Если мы будем этого избегать, то тем самым дадим козыри россиянам для невыполнения решения судов по инвестиционным спорам, инициированным украинскими компаниями», — уточняла она.

Автор: Артём Губенко
Теги: Верховный суд, «Татнефть», Украина
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